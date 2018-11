Chávarry justicia alteración de sus notas: “El sistema falló ese día”

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, minimizó la alteración de sus calificaciones que le permitieron que hoy ocupe el máximo cargo del Ministerio Público. Según explicó, él no participó en ninguna coordinación para que se mediquen sus notas.

Pedro Chávarry indicó que ese día el sistema del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) falló ese día y que no fue el único afectado.

"El error ha sido porque el sistema falló ese día y no solo conmigo, sino con todas las personas inmersas en esa convocatoria. Eso se regularizó ese mismo día. Lo dijo el director general del CNM, lo ha dicho el técnico que trabajó ese tema y también el procurador del CNM quien, con una resolución, ha dicho que se debe investigar y llamar la atención al funcionario que no tuvo la destreza para manejar el sistema", indicó en radio Exitosa.

En ese sentido, explicó que nunca tuvo un contacto con otro funcionario del CNM para que alteren sus notas. "El postulante o el que pase por esta convocatoria lo hace de forma electrónica. Toda la documentación se presenta en el sistema. No hay una relación directa con consejeros ni funcionarios del CNM que son los que analizan y técnicamente revisan los nombramientos", agregó.

Chávarry reiteró que no se contactó con un trabajador del CNM y que no tiene acceso a los temas informáticos. “Es más, cuando se produjo mi ratificación, me notificaron de forma electrónica”, indicó.

Esta mañana, El Comercio publicó un testimonio de un trabajador del Dirección de Evaluación y Ratificación del CNM, quien alertó que las calificaciones de Pedro Chávarry fueron alteradas por más de 10 puntos, ya que pasó de tener 69,22 a 79,72. Puedes leer la nota completa aquí.