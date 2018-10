Fuerza Popular trata de salvar el duro momento de Keiko con nuevo discurso

El fujimorismo vive sus momentos más complicados desde la rápida debacle del régimen de los noventa.

A horas de que se decida si Keiko Fujimori pasará a prisión preventiva, Fuerza Popular, el partido que fundó y lidera y que pretendía ser la expresión de un “nuevo fujimorismo”, enfrenta sus horas más bajas.

El sábado en la noche empezó a filtrarse el documento fiscal que sustenta la petición contra Keiko y sus colaboradores.

Esa misma noche, la bancada se reunió para definir la línea del partido en estos meses que se presentan cruciales.

Fuentes del partido naranja señalaron que a partir de las ocho de la noche del sábado empezó esta cita en el local del Paseo Colón.

La duda principal era qué hacer frente a lo que ocurriría si es que se ordenaba la detención de Keiko. Como debe recordarse, para el día siguiente, domingo, se había convocado a la audiencia con el juez Richard Concepción Carhuancho.

Los argumentos de la defensa de Keiko (y de otros once investigados) obligaron a Concepción Carhuancho a levantar la sesión del domingo hacia al mediodía y postergarla para hoy.

'NARANJA' exprimida

Ese sábado se enfrentaron dos posiciones: la de Daniel Salaverry, que perseguía una línea más de consenso y diálogo con el Poder Ejecutivo, y la que encarnan, entre otros, Úrsula Letona y Miguel Ángel Torres, quienes presentan posiciones más beligerantes (apoyados por Luis Galarreta, Alejandra Aramayo y Karina Beteta).

Aramayo y Beteta le dejaron claro a Salaverry que él ocupa la presidencia del Congreso porque llegó gracias a FP. Sin embargo, Salaverry no se quedó callado porque también advirtió que, si él dejaba el partido, varios legisladores más de provincia podrían tomar la misma decisión. Sería el mismo grupo que firmó a favor de que las reformas constitucionales para el referéndum de diciembre estuvieran listas a tiempo.

Lo que este grupo desea, en el que Salaverry tiene el principal peso, es que FP enfrente un proceso de renovación en el que apellidos como los de Torres, Letona, Aramayo, Beteta den un paso al costado. José Chlimper, secretario general, tampoco es bien visto porque lo responsabilizan del mal momento del partido y de la mala imagen que proyecta, graficada en la mínima aprobación del Congreso.

Una fuente consultada también dijo que Keiko preferiría al sector manejado por Torres y Letona.

decisiones con culpa

Lo que salió de esa reunión, finalmente, es que en estos momentos no convenía presionar al gobierno y, en todo caso, bajar el enfrentamiento con el Ejecutivo. Al menos hasta que el clima interno cambie y se tranquilicen las cosas.

Por esa razón, el domingo en la madrugada, hacia la 1:30 a.m., Letona escribió en su cuenta de Twitter que FP no respaldaría la moción de censura que el APRA presentó el viernes contra el gabinete de César Villanueva, por la fuga del exjuez César Hinostroza a España. “Bancada de Fuerza Popular decide por unanimidad no apoyar moción de censura presentada por la Bancada del APRA”, anunció la entonces vocera.

Ese fue el primer anuncio oficial de que FP intentaría ofrecer otra imagen, más “propositiva”.

La propia Keiko admitió en su serie de entrevistas del domingo y lunes que su partido exageró en su confrontación con Palacio. Por ejemplo, declaró que “el nivel de ataque contra Kuczynski fue muy duro”. Esta nueva posición que FP asumiría a partir de ahora, menos ofensiva, ha sido también adelantada por la misma Letona (“Nos equivocamos en las formas”), Luz Salgado (“Nosotros también hemos cometido errores) o Carlos Tubino, quien anunció un “cambio sincero” en la manera de hacer política de FP.

Sin embargo, a Letona y José Chlimper, secretario general de FP, no les habría gustando que Juan Carlos Gonzales, Milagros Salazar, Wilmer Aguilar, Miguel Castro y Modesto Figueroa se reúnan con el presidente Martín Vizcarra. Veremos si esto no es más bien un doble discurso.❧

CEN de Fuerza Popular pone a disposición sus cargos

Úrsula Letona informó que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y del comité político de Fuerza Popular pusieron sus cargos a disposición. Según dijo, ha sido un duro golpe la situación que su lideresa Keiko Fujimori afronta y que luego de ello han reflexionado –después de casi tres años– y ahora quieren un Congreso reformista. Sin embargo, Letona ordenó contratar al cuestionado Walter Jibaja, quien ahora será asesor de Fuerza Popular. Luego, Letona dijo que esta aún se evaluará. Al respecto, congresistas de distintas bancadas criticaron la contratación de Jibaja.

Miguel Torres cuestionó que “alguien” esté revelando chats internos de la bancada al Ministerio Público.