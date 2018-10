César Villanueva: "Hinostroza ha burlado a la Policía y los sistemas de control"

César Villanueva brindó una entrevista con RPP y destacó la forma en que se dio la fuga del destituido juez César Hinostroza así como la forma en cómo se enteró de esta noticia después de los rumores de su escape del país pese al impedimento que pesaba sobre él.

De esta manera, el premir señaló que "Hinostroza ha burlado a la Policía y a los sistemas de control" y confesó que ayer también se enteró de la fuga del protagonistas de los 'CNM Audios' casi al mismo tiempo que todos los periodistas.

Acerca de la ruta que siguió el integrante de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', agregó que, pese a que se le hizo un "seguimiento permanente" al caso del destituido juez, la información de su arribo el 7 de octubre por la ciudad de Huaquilla, fronteriza con Tumbes, y después a Guayaquil para partir a Ámsterdam y llegar después a Madrid, se la entregó la Embajada de Ecuador.

Precisamente por el desconocimiento y la falta de acciones contra el exjuez supremo de la Corte del Callao "hemos asumido el pago de responsabilidad política que nos corresponde", lo que se vio reflejado con la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina.

También afirmó sobre César Hinostroza que "no había limitación sobre su movilización al interior del país" y que su pasaporte diplomático estaba inhabilitado. "El pasaporte normal, sin embargo, es como el DNI", destacó, y por este motivo no se le podía retirar este documento sin la orden previa de un juez. Por ello fue crucial la inacción del Congreso de no remitir los expedientes por 12 días a la Fiscalía, dando el tiempo suficiente para que escape del país.

Acerca de la la Ley Fujimori, indicó que Martín Vizcarra emitirá su decisión con "la seriedad y profesionalidad que corresponden" y que no existe una voluntad en el Ejecutivo de cerrar el Congreso de la República.