Iván Noguera: "Eran conversaciones privadas, no se debieron divulgar las grabaciones"

El consejero Iván Noguera, uno de los implicados en la denuncia de negociado de designaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), buscó minimizar la acusación asegurando que las grabaciones no debieron ser divulgadas porque se trata de una conversación privada.

En diálogo con la prensa, el jurista aseguró que su caso no tiene ninguna relevancia legal, por lo que no debería ser incluido en el pedido del presidente Martín Vizcarra de separar de sus funciones a los acusados.

“Es una decisión política, pero no hay que poner a todos en el mismo saco. Hay sacos diferentes. El presidente de la República tiene mucho de razón cuando dice eso”, indicó. “En mi caso yo digo que no, estoy haciendo una pregunta… sobre mis colegas no voy a opinar”, dijo tratando de hacerse el indiferente ante el asunto.

En otro momento, Iván Noguera sostuvo que las grabaciones no debieron haber sido divulgadas, dado que no se trata de un asunto de “interés público”, y se amparó en la legislación internacional para justificar su argumento.

“Cuando hay una interceptación telefónica a una conversación privada, y no tiene un contenido delictivo, penal, o no tiene un tema de información pública, la Corte Interamericana ha dicho que eso no debe ser divulgado”, señaló en la rueda de prensa realizada en las afueras de la sede del CNM.

Asimismo, se reafirmó en su postura de que cada uno de los casos debe ser investigado de manera individual. “Cada audio que alude a los consejeros hay que evaluarlos en su dimensión, porque no todo es igual”, sentenció.

Finalmente, admitió que lo ocurrido entre los miembros del sistema judicial es un hecho sumamente bochornoso. "Lamentablemente hay que reconocer... sí es un escándalo", sentenció.