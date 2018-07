Elecciones 2018: Listas a Lima llevan 4 sentenciados por alimentos y violencia familiar

Cuatro de las 21 agrupaciones políticas que compiten por la alcaldía de Lima en las elecciones municipales de octubre próximo tienen en sus listas de candidatos a regidores a sentenciados por violencia familiar o pensión de alimentos. Estas son Alianza para el Progreso, Acción Popular, Restauración Nacional y Perú Libertario.

El caso de violencia familiar se encuentra en las filas de Alianza para el Progreso. Se trata del abogado Francisco Villavicencio Estrada, el número 19 en la lista de postulantes a regidores.

Villavicencio consignó en su hoja de vida una condena firme por violencia familiar, según revela la base de datos pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La oficina de prensa de Alianza para el Progreso informó a La República que el área legal respondería por este caso; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se concretó un pronunciamiento.

La lista de ese partido la encabeza el economista Jaime Salinas López-Torres, actual regidor de la Municipalidad de Lima.

"No vimos cada caso"

Por su parte, el partido Restauración Nacional, que tiene como candidato a la alcaldía de Lima al excongresista Humberto Lay, lleva en su lista de postulantes al ciudadano Michell Acevedo Pariona, pese a que cuenta con una sentencia por alimentos del Primer Juzgado de Paz de El Agustino.

El secretario general de ese partido, Jhon Fernández de Paredes, detalló a este diario que su agrupación política formó una comisión especial para revisar las hojas de vida de los candidatos a regidores a nivel distrital, provincial y regional, pero no fue posible –argumentó– revisar a detalle cada caso.

"La Comisión Política tomó el control de este tema y determinó a las personas que se encargarían de los filtros. Nosotros contamos con una herramienta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó a todos los partidos políticos, que es la Ventanilla Única. Además, se les pidió documentos en físico, como sus antecedentes penales. No tengo conocimiento exacto del caso. No se pudo ver cada caso a detalle. Pero estoy pidiendo a todas las personas involucradas en este tema que me expliquen por qué este señor está en la lista", dijo.

Fernández agregó que Humberto Lay pidió licencia de sus obligaciones como presidente del partido, por lo que no participó en la elaboración de las listas de postulantes a regidores.

"Él está enfocado en el plan de gobierno y en su candidatura", aseguró.

Pensión de 600 soles

Por su parte, el partido Acción Popular incluyó en su lista de candidatos a regidores de la Municipalidad de Lima al abogado Luis Ormeño Berrocal, quien cuenta con una condena por alimentos dictada por el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Ica.

Ormeño detalló en su hoja de vida que el fallo dispuso que entregue una pensión de 600 soles mensuales.

El candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Jorge Muñoz, fue consultado por este caso y se comunicó con Ormeño antes de emitir una respuesta.

"Me dijo que la sentencia data del año 1989 por un hijo extramatrimonial que tuvo y que ha cumplido con sus obligaciones. No está en el registro de deudores alimentarios, por eso no tiene impedimento de participar. Me informó que su hijo ya es mayor de edad, estudia en el extranjero y tiene solvencia propia”, explicó a este diario.

Efectivamente, Ormeño no figura en el registro de deudores alimentarios del Poder Judicial. El cuestionamiento es ético, no legal.

Más sentenciados

Por último, el partido Perú Libertario cuenta en su lista de candidatos con el abogado Pedro Quispe Salvatierra, quien tiene una sentencia por alimentos dictada por el Juzgado de Paz de San Juan de Miraflores, tras ser denunciado por la ciudadana Mary Cerrón, según consignó en su hoja de vida.

La condena contra Quispe fue dictada en 2011, el mismo año que buscó sin éxito el cargo de parlamentario andino a través del partido político Gana Perú, del expresidente Ollanta Humala.

Su nueva agrupación política, Perú Libertario, postula a la alcaldía de Lima al excongresista y exburgomaestre Ricardo Belmont Cassinelli.

Rotta: “Deben ser capaces de saber a quién llevan”

- El director ejecutivo de la ONG Proética, el sociólogo Samuel Rotta Castilla, aseguró que los partidos políticos están en la obligación de conocer a detalle a todos sus candidatos. De lo contrario –explicó– se deja la puerta abierta a la ilegalidad.

- "Cada partido debería ser capaz de conocer a quién está llevando, a quién le da su marca política para que postule y lo represente. Si no es capaz de saber eso, menos sabrá quién lo financia. Ese es un tema fundamental", manifestó.

- Por otro lado, llamó a los electores a revisar las hojas de vida de los postulantes, como acción básica antes de las elecciones del 7 de octubre.

- "Lo que queda, y esto es importante, es que los electores asuman su obligación de revisar las hojas de vida de los candidatos. Esa es una obligación ética. Un elector debería informarse por quién está votando, y la hoja de vida es una herramienta básica para ello", exhortó.