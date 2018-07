Odebrecht se prepara para irse del Perú y cortar colaboración

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el coordinador del Equipo Especial, Hamilton Castro, anunciaron ayer que continúan negociando con la constructora Odebrecht un acuerdo de colaboración eficaz en procesos anticorrupción.

Ayer la Procuraduría Federal de Brasil suspendió la colaboración eficaz con el Perú, luego de que Odebrecht denunciara ante la Fuerza de Tarea de Lava Jato en Brasil que el Perú incumple los acuerdos de no incriminación y demora en establecer los beneficios premiales ofrecidos a cambio de revelar casos de corrupción en el Perú y aportes irregulares a campañas políticas.

Esta situación llevó a que se suspenda la declaración del exdirector del Departamento de Operaciones Estructuradas Hilberto da Silva, que debió realizarse este miércoles en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil.

"Un acuerdo de colaboración eficaz siempre es difícil y complejo, pues requiere corroborar todo lo que dice el colaborador", enfatizó Castro. Según la Fiscalía, Odebrecht no habría revelado todos los casos de corrupción en el Perú y eso no permite cerrar un acuerdo. Pese a todo, los fiscales confían en restablecer la confianza con Odebrecht y firmar un acuerdo en los próximos meses.

En la constructora ya no creen en los ofrecimientos de la Fiscalía. Odebrecht buscó un acuerdo para levantar las restricciones económicas que estableció el Decreto de Urgencia Nº 003-2017. Este fue el motivo por el que en noviembre del 2016 se acercó a la Fiscalía para acogerse a la colaboración eficaz.

Pero 18 meses después no han obtenido nada y subsistes con remesas que les envía mensualmente la matriz, en Sao Paulo, Brasil. Así las cosas, si no logra un acuerdo de colaboración con la Fiscalía se irá del país y no permitirá que lleguen pruebas desde Brasil, en cumplimiento de los acuerdos de delación premiada que suscribió en ese país y que le otorgan protección legal.

Según fuentes brasileñas, el actual superintendente de Odebrecht, Mauricio Cruz, ya recibió la orden de preparar la liquidación de la empresa y su retirada total del Perú, pues ya no vendrá más ayuda desde fuera. El plazo que le han dado vence en diciembre de este año.

PROBLEMAS

- Corrupción. Las declaraciones de Jorge Barata y la colaboración de Odebrecht son claves en los procesos por los pagos de coimas en la Interoceánica, el Metro de Lima, la vía expresa Callao y la vía Evitamiento del Cusco, además de los aportes irregulares en las campañas políticas en el Perú.