Empresa peruana de productos de seguridad acelera su plan de expansión

La expansión de empresas peruanas avanza de la mano con normas de seguridad laboral y estándares internacionales que garantizan la protección de los trabajadores.

Preparación y seguridad para los trabajadores son parte del mensaje de la empresa. Fuente: Difusión.

La empresa peruana Insumos First Pro, especializada en la distribución de equipos de protección personal (EPPs), productos de limpieza, artículos de construcción y suministros médicos, atraviesa una etapa clave en su proceso de expansión. La compañía apunta a consolidar su presencia internacional con la apertura de una oficina en Miami y un próximo desembarco en el mercado chileno.

José Luis Salazar, gerente general de First Pro, indicó que la estrategia se apoya en un portafolio diversificado que combina entre 15 y 20 marcas extranjeras y los EPPs con el sello First Pro, que incluyen guantes, cascos, botas, lentes de protección y ponchos impermeables. 

Para el cierre del año, la empresa proyecta un incremento de 35% en ventas, respaldado por su red logística, nuevas certificaciones ISO y el impulso que representa su base operativa en Estados Unidos.

“Estamos listos para dar el salto internacional y convertirnos en un referente regional en soluciones de seguridad y abastecimiento industrial”, enfatizó Salazar.

Según José Luis Salazar, la protección básica para un obrero en obra incluye el casco de seguridad, fundamental para evitar lesiones en la cabeza por golpes, caídas de objetos o contactos eléctricos.  El marco normativo que regula el uso de EPP en Perú se apoya tanto en leyes nacionales como en estándares internacionales. La Ley N.º 29783 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 005-2012-TR, obligan a los empleadores a proveer y supervisar el uso de equipos adecuados.

larepublica.pe

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) desarrolla Normas Técnicas Peruanas (NTP) que especifican los requisitos de calidad y seguridad para implementos como cascos, guantes, calzado y protección ocular. Además, normas internacionales como la ISO 20345 para calzado de seguridad, la ISO 3873 para cascos y la ISO 16321 para protección ocular y facial sirven de referencia para garantizar estándares globales en la protección de los trabajadores.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

