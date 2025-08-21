Creciendo con las comunidades: el enfoque sostenible de Industrias San Miguel

En los años ochenta, cuando Ayacucho, y el Perú entero, atravesaban uno de los momentos más duros de su historia, una familia decidió emprender. La familia Añaños Alcázar, no lo hizo motivada por la rentabilidad inmediata, sino por la necesidad urgente de brindar acceso a productos de calidad a precios justos, en una región marcada por la incertidumbre y la violencia. Así nació Industrias San Miguel - ISM, con la idea clara de responder a una necesidad concreta y mejorar la vida de las personas.

Esa visión de empresa como herramienta de transformación se ha mantenido intacta. 37 años después, ISM opera en ocho países y continúa con el mismo compromiso. Su enfoque está centrado en generar oportunidades donde antes no las había, dinamizar economías regionales y construir relaciones de largo plazo con las comunidades. Todo esto con un modelo que no impone, sino que se adapta y aprende del entorno.

La sostenibilidad económica es el corazón de esa manera de hacer empresa. Antes de iniciar operaciones en un nuevo mercado, ISM escucha. Conversa con consumidores, proveedores y pequeños comerciantes para entender sus desafíos y diseñar soluciones desde adentro, convirtiendo la información en una estrategia que se traduce, luego, en acciones concretas para generar bienestar en la comunidad.

Las decisiones que siguen a ese diagnóstico son consistentes. Inversión en infraestructura donde otros no llegan. Incorporación de talento y proveedores locales. Generación de empleo formal. Apoyo directo a pequeños negocios. Todo forma parte de una lógica empresarial donde el crecimiento de la empresa está ligado al desarrollo de su entorno.

Esta fórmula ha sido validada en la práctica. En Haití, República Dominicana y en distintas regiones del Perú, ISM ha consolidado operaciones sostenibles que no solo generan valor económico, sino también social. Allí donde la empresa se instala, hay más comercio, más empleo, más dinamismo. Y, sobre todo, más confianza.

Con una estrategia enfocada en duplicar el tamaño del negocio hacia el 2026, la compañía sigue apostando por la innovación, la tecnología y la mejora continua. Pero no pierde de vista lo esencial. Crecer, sí, pero de forma responsable, generando bienestar real y duradero.

Hoy, ISM es prueba concreta de que sí se puede construir una empresa desde el propósito. Que el crecimiento económico no está reñido con el compromiso social. Y que, cuando ambos van de la mano, el impacto trasciende las cifras y se convierte en orgullo compartido.

Sobre Industrias San Miguel – ISM

Con 37 años en Perú, ISM ha demostrado el poder de la resiliencia como clave para crecer en el mercado nacional de bebidas y alimentos y ampliar sus operaciones en América y el Caribe; consolidándose como una de las empresas familiares más exitosas del país. Tiene presencia en 8 países, cuenta con más de 8200 colaboradores y produce más de 1500 millones de litros de bebidas al año. Entre sus principales marcas de bebidas en Perú se encuentran Kola Real - KR, Loa, Cool Fresh, Fruvi, Generade, 360 Energy Drink, Drink T, Kero, Cielo, entre otras.

