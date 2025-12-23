Papá Noel Motero: la campaña solidaria que recorrió Lima

Durante los fines de semana de diciembre, una escena poco habitual sorprendió a vecinos y transeúntes en distintos puntos de Lima: Papá Noel recorrió la ciudad a bordo de su motocicleta, acompañado por sus duendes, entregando regalos y compartiendo momentos de alegría con niños de zonas de difícil acceso. La iniciativa, conocida como “Papá Noel Motero”, se convirtió en una de las acciones navideñas más comentadas de la temporada por su cercanía, espontaneidad y profundo enfoque humano.

Detrás de esta campaña estuvo Grupo Socopur, empresa peruana con más de 45 años de trayectoria en el sector de motocicletas, que decidió mantenerse en un segundo plano durante el desarrollo de la acción para que la atención se centrara únicamente en los niños y en la experiencia vivida en cada recorrido.

A lo largo de diciembre, colaboradores de la empresa, caracterizados como Papá Noel y duendes, recorrieron distintos distritos de la capital a bordo de motocicletas para entregar regalos, compartir sonrisas y transmitir mensajes de esperanza en comunidades donde la Navidad suele llegar con menos recursos. La iniciativa no fue anunciada previamente y tuvo como eje principal generar un impacto social directo en estas fechas, marcadas por el espíritu navideño.

“La idea nació desde una pregunta muy simple: cómo podíamos aportar desde lo que somos y lo que hacemos todos los días. No buscamos protagonismo ni exposición de marca, sino crear un momento real de felicidad para los niños”, señaló Mariela Guerra, gerente de Marketing de Grupo Socopur. “Papá Noel Motero fue una muestra de que, cuando las acciones se hacen desde el corazón, el impacto se multiplica de manera natural”, agregó.

La campaña se construyó desde la calle hacia los medios. Fueron los propios vecinos, familias y transeúntes quienes registraron y compartieron imágenes y videos de la caravana navideña, generando interés espontáneo en medios de comunicación y plataformas digitales, que comenzaron a preguntar quién estaba detrás de esta iniciativa solidaria.

Más allá de los recorridos y los gratos momentos compartidos, el verdadero impacto de “Papá Noel Motero” se reflejó en la emoción de los niños: miradas de sorpresa al ver llegar las motocicletas, sonrisas espontáneas, abrazos y momentos de ilusión que transformaron por instantes la rutina de sus barrios. Para muchos de ellos, la presencia de Papá Noel no solo significó un regalo, sino la sensación de ser vistos, escuchados y celebrados. Esa conexión humana fue el eje central de una campaña que buscó devolverle a la Navidad su significado más esencial: compartir, acompañar y generar esperanza en quienes más lo necesitan.

Cierre con chocolatada navideña en Huaycán

Como cierre de la campaña, Grupo Socopur realizó una gran chocolatada navideña en Huaycán este sábado 20 de diciembre, donde alrededor de 200 niños participaron de una mañana de celebración que incluyó chocolate caliente, panetón, regalos y un show especialmente preparado para ellos. Este evento marcó el final de “Papá Noel Motero”, consolidando el espíritu solidario que acompañó toda la iniciativa.

Con esta acción, Grupo Socopur se presentó oficialmente ante la opinión pública como una empresa comprometida no solo con la movilidad y el mundo de las motocicletas, sino también con el bienestar de la comunidad y la generación de impacto social positivo.