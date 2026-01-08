Caja Arequipa consolidó su liderazgo financiero, digital y sostenible durante el 2025

Con un enfoque en sostenibilidad, Caja Arequipa lanzó el cuento infantil "La Hormiga María" y capacitó a más de 14 mil mujeres a través del programa Kallpa Warmi. Fuente: Difusión.

El 2025 fue un año clave para Caja Arequipa, marcado por sólidos resultados financieros, avances significativos en digitalización y una gestión alineada con el desarrollo sostenible del país.

En agosto, la entidad superó los S/ 10,000 millones en colocaciones, con una cartera MYPE que representa el 78% de sus clientes de crédito, reafirmando su compromiso con la inclusión financiera de miles de emprendedores en el Perú.

“Más allá de los resultados, lo que nos mueve es saber que estamos contribuyendo con nuestro país donde emprender es una oportunidad real de progreso. Nuestro compromiso es seguir siendo una institución cercana, que entiende las realidades locales y acompaña a las personas a construir un futuro con más oportunidades”, refirió César Arriaga, presidente del Directorio de Caja Arequipa.

En ese sentido, por segundo año consecutivo, Caja Arequipa obtuvo la calificación A- otorgada por Pacific Credit Rating y JCR Latam, siendo la única caja municipal del país en alcanzar este doble reconocimiento.

Asimismo, la entidad concretó junto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) una operación histórica por hasta US$ 65 millones, la primera otorgada a una caja municipal, destinada a potenciar la inclusión financiera de las mujeres emprendedoras.

Durante 2025, Caja Arequipa fortaleció su presencia en el mercado de valores con exitosas colocaciones públicas de Certificados de Depósito Negociables (CDNs) por S/ 167 millones, y Bonos Subordinados por S/ 35 millones, destinadas a diversificar sus fuentes de financiamiento, fortalecer el Patrimonio Efectivo y seguir impulsando la inclusión financiera en el país.

Asimismo, por tercera vez desde el año 2021, Caja Arequipa renovó la autorización para aplicar el Método Estándar Alternativo (ASA), en el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, tras un exhaustivo proceso de evaluación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que valida su adecuada gestión de riesgos.

Durante el 2025, la entidad también dio un paso decisivo en su transformación digital al realizar los primeros desembolsos de crédito vía WhatsApp, logrando que hoy el 97% de sus operaciones pueda resolverse de manera digital.

Como parte de su enfoque centrado en las personas, Caja Arequipa también presentó la segunda edición del libro Hecho en Perú, y realizó la segunda edición del Premio Orgullo Emprendedor, donde 18 emprendedores de distintas partes del Perú fueron distinguidos en las categorías Fuerza Mujer, Emprendimiento Resiliente, Emprendimiento Innovador, MYPE Sostenible, Valor Familiar y Emprendedor Joven.

“El 2025 nos recordó que nuestra principal responsabilidad es acompañar a los emprendedores en los momentos clave de su vida productiva, con cercanía, confianza y soluciones que realmente les permitan avanzar. Ese es el impacto que buscamos generar como institución”, apuntó Arriaga.



Reconocimientos nacionales e internacionales

El desempeño de Caja Arequipa fue reconocido en distintos frentes. La institución obtuvo el Effie de Plata por la campaña “No nos subimos al coche, te ayudamos a empujarlo”, que resalta el rol de sus analistas de crédito como aliados de los microempresarios.

En 2025, Caja Arequipa se ubicó en el puesto 29 del Ranking Merco Empresas, consolidando su presencia sostenida desde su incorporación en este listado desde hace seis años. También destacó en el Ranking Merco Talento (puesto 31) y en el Ranking Merco ESG (puesto 43), consolidando su reputación y liderazgo con la sostenibilidad y la inclusión financiera.

Del mismo modo, Caja Arequipa se alzó como ganadora en dos categorías del Premio ABE 2025, otorgado por la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) por impulsar el crecimiento y la innovación en la gestión de su talento.

Por tercer año consecutivo, la entidad también fue distinguida en los Premios Fintech Americas (con el Premio ORO de Perú) por su innovación con una solución digital, que permite realizar transferencias internacionales 100 % digitales desde el Perú, en alianza con VISA.

En 2025 Caja Arequipa fue incluida en la lista de “Empresas que Transforman” por tercer año consecutivo. El triple galardón, otorgado por el Grupo RPP y la Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker, se entregó por las iniciativas Fuerza Mujer, Seguro Integral de Desempleo y Acción por el Clima, que fueron destacadas en el CADE Ejecutivos, el foro empresarial más importante del país.

En el ámbito internacional, Caja Arequipa fue reconocida en los Customer Centricity World Series, realizados en Dubái, por su estrategia de Desembolso Digital.

La sostenibilidad es transversal

Al ser una institución que promueve la educación financiera en todas las edades, la institución lanzó el cuento infantil “La Hormiga María que ahorra con mucha alegría”, de la colección Pasitos que Inspiran, como parte del programa Finanzas para Todos, que ha beneficiado a más de 67 mil escolares en 14 regiones del país.

En su apuesta por fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, Caja Arequipa también culminó con éxito la edición 2025 del programa Kallpa Warmi en cuatro ciudades clave del país: Lima, Arequipa, Juliaca y Puerto Maldonado. Desde su lanzamiento en 2019, el programa Kallpa Warmi ha capacitado a más de 14 mil mujeres emprendedoras.

Además, por segundo año consecutivo, Caja Arequipa obtuvo el Premio Nacional RENAVOL del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la categoría Voluntariado Corporativo, gracias al impacto generado por sus más de 600 colaboradores voluntarios a nivel nacional.

En 2025 Caja Arequipa se unió al Pacto Global de la ONU y recibió el Distintivo Empresa con Gestión Sostenible otorgado por Perú Sostenible que destaca la excelencia de la entidad en la gestión de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) dentro del sector empresarial peruano.

Con estos resultados, Caja Arequipa reafirma que cada logro y cada historia impulsada representan un paso firme hacia un Perú más competitivo e inclusivo, consolidando su propósito de generar valor compartido y desarrollo sostenible en todo el país.