ASUS lanza nueva línea de laptops con ProArt P16 en Perú, especializada en creación de contenido

Con potencia de última generación, diseño ultra portable y herramientas diseñadas específicamente para la creación audiovisual, la ProArt P16 es un verdadero estudio portátil.

Con un diseño delgado y resistente, ofrece un rendimiento excepcional. Fuente: Difusión.

ASUS anunció el lanzamiento de la nueva línea de laptops ProArt, iniciando con la disponibilidad en Perú de la ProArt P16, una potente laptop de 16 pulgadas con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, diseñada para ser la herramienta definitiva para creadores.

Con un diseño delgado de 14.9 mm y un peso de 1.85 kg, la ProArt P16 está construida para liberar la creatividad sin límites. Cumple con estándares militares de resistencia, lo que la hace ideal para usar en cualquier lugar, tanto en interiores como exteriores, siendo una herramienta versátil para los creadores de contenido outdoor.

Esta laptop validada por NVIDIA® Studio incorpora una GPU GeForce RTX™ 5070 para laptops, que proporciona gráficos de alto rendimiento y 798 TOPS de capacidad de procesamiento para IA avanzada. También integra un procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 con 50 TOPS, que ofrece un poder de procesamiento excepcional. Gracias a un diseño térmico avanzado, 32GB de RAM LPDDR5X y soporte para hasta 4TB de almacenamiento SSD PCIe® 4.0, puede manejar sin esfuerzo tareas exigentes. Su pantalla táctil ASUS Lumina OLED 4K garantiza una precisión de color excepcional, mientras que los versátiles puertos permiten una conexión fluida con todos los periféricos del usuario.

Con funciones creativas potenciadas por IA como las exclusivas apps StoryCube y MuseTree, ASUS DialPad, tecla Copilot dedicada y una batería duradera de 90 Wh, la ProArt P16 convierte cualquier lugar en un verdadero estudio creativo.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la ProArt P16 en ambientes tan variados como la costa, sierra y selva de Perú, esta laptop diseñada para creadores en movimiento cumple con las rigurosas pruebas de durabilidad de la norma militar MIL-STD 810H, resistiendo humedad del 95%, altitudes de hasta 15.000 pies, la arena, el polvo, la radiación solar y la operación en entornos con temperaturas extremadamente altas o bajas, asegurando durabilidad, fiabilidad y sostenibilidad.

Disponibilidad y precio

La ProArt P16 2025 se encuentra disponible con un costo aproximado de S/ 11,899.00. Está equipada con un procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 de 12 núcleos, gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 para laptops, 32GB de memoria RAM LPDDR5X de 7500MHz y 1TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0. Para más información, visítanos aquí.

Sobre ASUS

ASUS es un líder tecnológico global que proporciona los dispositivos, componentes y soluciones más innovadores e intuitivos del mundo para ofrecer experiencias increíbles que mejoran la vida de las personas en todas partes. Con su equipo de 5.000 expertos internos en investigación y desarrollo, ASUS es mundialmente reconocida por reimaginar continuamente las tecnologías de hoy para el mañana, obtiene más de 11 premios cada día por calidad, innovación y diseño, y está clasificada entre las empresas más admiradas del mundo por Fortune.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

