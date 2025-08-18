HOYSuscripcion LR Focus

‘Música, arte y amigos’: una velada solidaria que transforma vidas

Una noche imperdible con la Humboldt Big Band, Ernesto Hermoza y María Elena Pacheco para apoyar la educación de niños en la selva central en un concierto memorable.

El próximo miércoles 20 de agosto, a las 7:00 p.m., el Auditorio Alexander Von Humboldt se llenará de melodías y emociones con el concierto 'Música, arte y amigos'. Una gala solidaria organizada por la Asociación Creciendo, que busca recaudar fondos para sus proyectos educativos y comunitarios en Satipo, Junín, beneficiando a cientos de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

Una orquesta que inspira sueños

La Humboldt Big Band, agrupación juvenil del colegio alemán Alexander von Humboldt, será una de las grandes protagonistas de la noche. Formada por estudiantes entre los 14 y 18 años, esta orquesta rotativa —integrada por 21 a 30 músicos bajo la dirección de Luis Monzón— ha ganado reconocimiento dentro y fuera del país, representando al colegio en competencias internacionales.

Más allá de su calidad artística, esta es la segunda vez que la Big Band se suma a la causa de Asociación Creciendo, una institución sin fines de lucro con 20 años de labor en la ceja de selva. La conexión entre ambos proyectos no es casual: Creciendo ha comenzado a fomentar la música y el arte en comunidades nativas con resultados muy prometedores. Esta presentación conjunta fortalece un sueño común: ver nacer una orquesta similar entre los niños de Satipo.

Música que cambia realidades

El evento contará también con la participación del maestro guitarrista Ernesto Hermoza y la destacada cantante María Elena Pacheco, quienes compartirán su arte para impulsar la misión de Creciendo. “Tu entrada es una donación que transforma vidas”, recuerda la organización, invitando al público a participar activamente en esta causa.

La velada será mucho más que un espectáculo: será un acto de solidaridad y compromiso con la educación. Como dice el lema de Creciendo, “Desde lo pequeño, sembramos grandeza”, y este 20 de agosto, sembrar arte será una forma poderosa de cosechar futuro.

