De Bach a Gould: La historia de “Las variaciones Goldberg”

Esta no solo es una de las obras más bellas en la historia de la música clásica, sino que es del mismo modo hasta terapéutica para los tiempos que corren.



Glenn Gould. Imagen: Difusión.
Glenn Gould. Imagen: Difusión.

En las plataformas musicales, pueden encontrarse varias versiones de Las variaciones Goldberg (1741) de Bach. Sugerimos tres: la del pianista chileno Claudio Arrau, quien en 1942 grabó esta pieza y la hizo mundialmente conocida para las entonces nuevas generaciones de melómanos. Las otras dos versiones corresponden a un mismo pianista, el canadiense Glenn Gould. Gould grabó la primera en 1955 y la segunda en 1981. La grabación de Las variaciones Goldberg de 1981 es la que ha sido catalogada como la mejor interpretación de esta pieza de Bach. Y esa interpretación es por la que se conoce principalmente a Gould, un gigante del piano del siglo XX. Pero detrás de una gran pieza, hay igualmente una gran historia.

Veamos:

Hermann Carl von Keyserlingk, conde de Sajonia, encargó a Bach la composición de una pieza, ya que este padecía de insomnio y deseaba a como dé lugar algún tipo de sosiego para sus interminables noches en blanco. Bach hizo el trabajo (el conde era una especie de mecenas que también le había ayudado en su carrera musical) y la composición fue ejecutada por el clavicembalista Johann Gottlieb Goldberg (he allí el origen de cómo conocemos estas variaciones). Indiquemos asimismo que el joven Goldberg era alumno de Bach.

El joven Goldberg, literalmente, tenía que pasar madrugadas enteras ejecutando la pieza que llevó inicialmente el nombre de “Aria con Diversas Variaciones para el Clavicémbalo con 2 manuales”, pero ya nadie se acuerda de esas señas. El mundo melómano conoce esta composición de Bach como Las variaciones Goldberg y tiene presente la manera en que Gould la ejecutaba. Su tocada era excéntrica, llamativa, o sea, no pasaba desapercibida. Busquen en YouTube la pieza y verán el compromiso que Gould le ponía, marcando de esa forma hasta un estilo de tocar, que no era más que su compromiso con la música de Bach.

Esta no solo es una de las obras más bellas en la historia de la música clásica, sino que es del mismo modo hasta terapéutica para los tiempos que corren.

Nuevo estilo. Una nueva versión de Las variaciones Goldberg, de 2021, viene a cuenta del pianista chino Lang Lang.

Cine. Las variaciones Goldberg se escucha en una escena de El silencio de los inocentes. Es la obra preferida de Hannibal Lecter.

La personalidad de la fotografía peruana contemporánea: de Martín Chambi en adelante

La personalidad de la fotografía peruana contemporánea: de Martín Chambi en adelante

Jeremías Gamboa: "Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros"

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

María del Pilar Riofrío: "Los museos no solo somos un espacio para la educación artística, sino para la educación en general"

Sabrina Carpenter responde a la Casa Blanca: "Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos"

Sabrina Carpenter responde a la Casa Blanca: "Nunca me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos”

El efecto Dua Lipa: repasamos su primer concierto en Lima

El efecto Dua Lipa: repasamos su primer concierto en Lima

Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

Dua Lipa ya está en Lima: la estrella del pop que construye su imperio cultural

La emoción del piano: Emmanuel Despax y el "Concierto para piano n.º 1" de Brahms

La emoción del piano: Emmanuel Despax y el “Concierto para piano n.º 1” de Brahms

