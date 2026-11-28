Cicerón, gran pensador romano, dejó una reflexión sobre el envejecimiento: "Es preferible ser viejo menos tiempo que serlo antes de la vejez" Cicerón, quien obtuvo el título de "Padre de la Patria", defendió que la vejez debe ser un tiempo de participación activa, no de retiro, promoviendo la inteligencia y experiencia de las personas mayores.

Cicerón defendía la actividad intelectual y social en la vejez, afirmando que los ancianos aún podían contribuir a la sociedad a través de su experiencia y sabiduría.

Cicerón defendía la actividad intelectual y social en la vejez, afirmando que los ancianos aún podían contribuir a la sociedad a través de su experiencia y sabiduría. Foto: FiloNews

Marco Tulio Cicerón, uno de los pensadores y oradores más reconocidos de la Antigua Roma, dejó una reflexión sobre el envejecimiento que conserva vigencia más de 2.000 años después. En su tratado filosófico De la vejez, escrito en el año 44 a. C., cuestionó los prejuicios sobre esta etapa de la vida y defendió la importancia de mantenerse activo.

"Yo, en verdad, preferiría ser viejo menos tiempo que serlo antes de llegar a serlo", expresó el filósofo a través del personaje de Cartón el Censor. Con esta idea, el pensador rechazaba la costumbre de abandonar anticipadamente las actividades cotidianas por temor al paso del tiempo y sostenía que la edad no debía convertirse en un motivo para renunciar a la participación intelectual y social.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Cicerón fue reconocido como el "Padre de la Patria" en la Antigua Roma

Cicerón nació en el año 106 a. C. en Arpino, dentro de una familia plebeya que no tenía antepasados en el Senado romano. A diferencia de otros personajes de su época, como Julio César y Pompeyo, consiguió alcanzar los principales cargos políticos gracias a su capacidad como abogado, orador y defensor de la República.

En el año 63 a. C. llegó al consulado y desempeñó un papel fundamental para desarticular la conjuración de Catilina, un intento de derrocar al gobierno republicano. Por esta actuación recibió el título honorífico de Pater Patriae, que significa "Padre de la Patria". Sin embargo, sus enfrentamientos políticos con Marco Antonio terminaron provocando su proscripción y posterior ejecución en diciembre del año 43 a. C.

Las cuatro reflexiones de Cicerón sobre el envejecimiento

En su tratado De la vejez, el pensador romano examinó cuatro prejuicios asociados con la última etapa de la vida: el alejamiento de las actividades importantes, la pérdida de fuerza física, la disminución de los placeres y la cercanía de la muerte. Frente a estas creencias, sostuvo que las personas mayores todavía podían contribuir a la sociedad mediante su inteligencia, experiencia y capacidad para tomar decisiones.

También defendió que la vejez podía disfrutarse de una manera diferente, con actividades como la lectura, las conversaciones y el aprendizaje continuo. Para conservar las capacidades físicas y mentales, recomendaba el ejercicio moderado, una alimentación sobria y el entrenamiento de la mente. Sobre la muerte, consideraba que era un proceso natural y comparaba su llegada en la vejez con una fruta madura que cae suavemente del árbol o un barco que finalmente alcanza el puerto.