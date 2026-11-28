Excavaban para construir una subestación eléctrica en Hungría y encontraron más de 200 monedas celtas de plata enterradas hace más de 2.000 años Las monedas, correspondientes a tetradracmas del tipo Velem, fueron enterradas entre finales del siglo II a. C. y comienzos del I a. C., y algunas aún permanecían en una pequeña vasija.

Un descubrimiento arqueológico en Szombathely, Hungría, revela más de 200 monedas celtas de plata, ocultas durante más de 2.000 años, halladas a solo 40 cm de profundidad.

Un descubrimiento arqueológico en Szombathely, Hungría, revela más de 200 monedas celtas de plata, ocultas durante más de 2.000 años, halladas a solo 40 cm de profundidad. Foto: Imagen referencial con IA - Gemini

Un equipo de arqueólogos encontró más de 200 monedas celtas de plata durante las excavaciones previas a la construcción de una subestación eléctrica en Szombathely, al oeste de Hungría. El conjunto pesa más de dos kilos y permaneció oculto bajo tierra durante más de 2.000 años, a una profundidad de apenas 30 a 40 centímetros.

El descubrimiento ocurrió cuando los especialistas detectaron algunas monedascerca de la superficie y utilizaron detectores de metales para seguir su rastro. Los trabajos, realizados entre 2023 y 2025 por el Instituto Nacional de Arqueología de Hungría, también permitieron recuperar miles de objetos y localizar casi 400 sitios arqueológicos en la zona.

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Las monedas celtas de plata estaban enterradas dentro de una pequeña vasija

Las piezas encontradas corresponden a tetradracmas del tipo Velem, monedas celtas cuyo valor equivalía a cuatro dracmas. Según las estimaciones de los investigadores, fueron enterradas hacia finales del siglo II a. C. o comienzos del siglo I a. C. y habrían sido acuñadas a unos 15 kilómetros del lugar, en la zona de Velem-Szentvid.

Los arqueólogos también identificaron que parte de las monedas permanecía dentro de una pequeña vasija, aunque el trabajo de los arados había alterado su disposición original. Por ahora, existen distintas hipótesis sobre el motivo por el que fueron ocultadas: algunos especialistascreen que se trató de una ofrenda a los dioses, mientras que otros consideran que eran ahorros protegidos durante un período de crisis.

Las excavaciones en Hungría revelaron casi 400 sitios arqueológicos

El tesoro forma parte de un descubrimiento arqueológico mucho más amplio, que permitió identificar casi 400 sitios y recuperar miles de objetos de diferentes períodos históricos. Entre las piezas destaca un hacha-cincel de piedra pulida de aproximadamente 7.000 años, además de una cuenta de vidrio con un diseño de ojo de pavo real, correspondiente a los siglos VII y VI a. C.

Los especialistas también encontraron tumbas de la Edad del Hierro, piedras de molino manual en un edificio celta semienterrado y restos de una villa romana de unos 300 metros cuadrados. Otro objeto llamativo fue un ladrillo romano que conservaba la huella de un perro. Parte de estos hallazgos podría exhibirse temporalmente en el Museo Savaria de Szombathely, aunque todavía no hay una fecha confirmada.