India celebra una boda con 400.000 invitados y seis helipuertos para recibir a los VIP: el despliegue incluyó 500 cocineros y cientos de miles de dulces El evento, en el pueblo de Nadawa, incluyó espectáculos de fuegos artificiales y millares de dulces, provocando congestión y colapso en las carreteras locales ante la llegada masiva de asistentes.

La celebración ha suscitado debate sobre las marcadas diferencias sociales en Bihar, el estado más pobre de India, evidenciando la desigualdad en medio de la ostentación del evento.

La celebración ha suscitado debate sobre las marcadas diferencias sociales en Bihar, el estado más pobre de India, evidenciando la desigualdad en medio de la ostentación del evento. Foto: X

Una celebración multitudinaria en el estado de Bihar, India, llamó la atención por su despliegue de lujo y la cantidad de personas que reunió. El político Anant Singh organizó la boda de su hija, Shivangi Singh, con Rishikesh Kumar, un estudiante de MBA de Georgia State University, en un evento que congregó a aproximadamente 400.000 invitados.

La ceremonia incluyó 6 helipuertos provisionales para recibir a los asistentes VIP, alrededor de 500 cocineros y chefs, y cientos de miles de dulces tradicionales. Además, la organización utilizó más de 1.000 kilos de carne de cordero para preparar kebabs y currys, mientras que la decoración contó con flores importadas desde China y otros países.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Helipuertos y un convoy marcaron la celebración en India

La boda se realizó en el pueblo de Nadawa, donde la llegada de miles de asistentes provocó el colapso de las carreteras. El novio, Rishikesh Kumar, llegó acompañado por un convoy de 151 vehículos y recibió regalos de gran valor, entre ellos un automóvil Land Rover Defender.

La celebración también incluyó espectáculos de fuegos artificiales y actividades que recordaban a una feria. La magnitud del evento atrajo a numerosos curiosos, algunos de los cuales se subieron a árboles y torres eléctricas para observar lo que ocurría, mientras el tránsito de la localidad permanecía congestionado.

La macroboda generó cuestionamientos por el contraste con la pobreza de Bihar

El despliegue llamó especialmente la atención porque Bihar es considerado el estado más pobre del país, una región donde millones de personas enfrentan dificultades económicas. Por ese motivo, la ostentación de la ceremonia generó un debate sobre las diferencias sociales y la exhibición de riqueza en una de las zonas más desfavorecidas del país.

Anant Singh es uno de los políticos más conocidos de la región y ha sido elegido en varias ocasiones para integrar la asamblea regional. Además, el dirigente también acumula numerosos procesos judiciales pendientes, mientras que el evento fue interpretado como una demostración de su influencia política, económica y social.