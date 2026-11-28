Elecciones generales España 2026: qué se elige, cómo se vota y cuál es la diferencia entre Congreso y Senado La votación al Congreso se realiza con papeletas blancas de listas cerradas. En el Senado, los votantes pueden seleccionar hasta tres candidatos en papeletas sepia, dependiendo de la circunscripción.

Las elecciones generales en España se celebrarán el 29 de noviembre de 2026. Foto: AFP.

Las elecciones generales en España se celebrarán el 29 de noviembre de 2026. Foto: AFP.

Las elecciones generales en España sirven para elegir a los representantes de las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. El voto determina la composición del Parlamento y condiciona la elección del presidente del Gobierno.

¿Qué se elige en las elecciones generales de España 2026?

Los españoles elegirán a los representantes de las dos cámaras parlamentarias:

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Congreso de los Diputados: 350 diputados, encargados de legislar, controlar al Gobierno y participar en la elección del presidente del Ejecutivo.

Senado: senadores que representan territorialmente a España y participan en la actividad legislativa.

Las elecciones fueron convocadas mediante el Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el 6 de octubre.

¿Cómo votar en las elecciones generales del 29N?

La votación presencial se realizará este domingo 29 de noviembre, de 9:00 a 20:00 horas, en los colegios electorales habilitados.

Para votar, los electores deben:

Consultar el colegio y la mesa electoral que les corresponden. Llevar un documento de identificación válido: DNI, pasaporte o permiso de conducir con fotografía. También se admite el DNI digital mediante MiDNI. Introducir el voto en la urna correspondiente.

El voto presencial se realiza en dos urnas diferenciadas: una para el Congreso y otra para el Senado.

¿Cómo se vota al Congreso?

El elector debe escoger una papeleta con la candidatura del partido político que prefiera. Las listas son cerradas y bloqueadas, por lo que no es posible cambiar el orden de los candidatos ni seleccionar nombres individualmente.

La papeleta del Congreso es de color blanco.

¿Cómo se vota al Senado?

En el Senado, el elector puede marcar directamente a los candidatos de su preferencia en la papeleta, que es de color sepia.

El número de candidatos que se pueden seleccionar depende de la circunscripción: generalmente, hasta tres en las provincias peninsulares; existen excepciones en las circunscripciones insulares y en Ceuta y Melilla.

Diferencia entre Congreso y Senado en España

El Congreso de los Diputados representa a la ciudadanía y está integrado por 350 diputados elegidos mediante listas de partidos políticos, que son cerradas y bloqueadas. Esta cámara tiene un papel clave en la aprobación de leyes, el control del Gobierno y la investidura del presidente del Ejecutivo.

El Senado, por su parte, es la cámara de representación territorial. Sus miembros participan en la tramitación legislativa, revisan las iniciativas aprobadas por el Congreso y pueden proponer enmiendas o vetos, aunque la Cámara Baja puede resolver las discrepancias en los términos establecidos por la Constitución.

A diferencia del Congreso, en las elecciones al Senado los ciudadanos votan directamente por candidatos individuales y pueden marcar varios nombres en la papeleta.

La principal diferencia entre ambas cámaras es que el Congreso tiene mayor peso en la formación y el control del Gobierno, mientras que el Senado desempeña una función de revisión legislativa y representación territorial.