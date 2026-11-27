Una tuneladora de 2.600 toneladas y 183 metros de largo atravesó los Alpes y completó una excavación clave para conectar 2 países importantes de Europa Este proyecto de 64 kilómetros, que une Austria e Italia, tiene como objetivo mejorar el transporte de pasajeros y mercancías, con apertura prevista para 2032.

Olga, de 2.600 toneladas y 183 metros, utilizó un cabezal de corte de 10,37 metros, facilitando una conexión casi horizontal a través de los Alpes.

Olga, de 2.600 toneladas y 183 metros, utilizó un cabezal de corte de 10,37 metros, facilitando una conexión casi horizontal a través de los Alpes. Foto: Huffpost

La construcción de una de las infraestructuras ferroviarias más ambiciosas de Europa alcanzó un hito decisivo. La tuneladora Olga, una gigantesca máquina de 2.600 toneladas y 183 metros de longitud, atravesó el último diafragma y completó la excavación del tramo que tenía asignado bajo los Alpes.

El equipo consiguió perforar aproximadamente 7,6 kilómetros de roca en poco más de dos años. Su trabajo forma parte del túnel de base del Brennero, un proyecto de 64 kilómetros que conectará Austria e Italia y busca mejorar el transporte de pasajeros y mercancías entre ambos países.

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Así es la gigantesca tuneladora que excavó 7,6 kilómetros bajo los Alpes

Olga comenzó sus operaciones el 18 de septiembre de 2024 y estuvo a cargo del lote de construcción H53 Pfons-Brenner. Para atravesar las formaciones rocosas, utilizó un cabezal de corte de 10,37 metros de diámetro, con una potencia de accionamiento de 4.550 kilovatios.

Mientras trituraba la roca, el material extraído era trasladado mediante cintas transportadoras. Al mismo tiempo, la máquina instalaba segmentos prefabricados de hormigón para revestir y reforzar las paredes del túnel, un procedimiento que permitió avanzar y asegurar la excavación.

El túnel de 64 kilómetros que conectará Austria e Italia estará listo en 2032

La finalización del trabajo de Olga representa un avance importante para el túnel de base del Brennero (BBT), una infraestructura ferroviaria que se extenderá desde Tulfes, en Austria, hasta Fortezza, en Italia. Con este hito también concluyó la labor de las nueve tuneladoras utilizadas para excavar el proyecto.

La apertura está prevista para 2032 y permitirá contar con una conexión ferroviaria de trazado casi horizontal a través de los Alpes. De esta manera, se busca reducir las pendientes de la actual línea del Brennero, que tiene más de 140 años de antigüedad, y facilitar el traslado de pasajeros y mercancías entre ambos países.