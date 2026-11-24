Abelardo de la Espriella acusa a Antonio Medina, líder de un grupo disidente de las FARC, como el responsable del atentado en Colombia Un atentado con un vehículo bomba en Villavicencio, Colombia, dejó al menos 25 heridos y dañó más de 80 edificios. La explosión ocurrió el 23 de noviembre en la Gobernación del Meta.

El atentado coincide con el décimo aniversario del acuerdo de paz con las FARC. Foto: Composición LR/AFP.

El atentado coincide con el décimo aniversario del acuerdo de paz con las FARC. Foto: Composición LR/AFP.

El atentado con un vehículo bomba contra la sede de la Gobernación del departamento colombiano del Meta dejó al menos 25 personas heridas, entre ellas una menor de edad, y provocó graves daños en más de 80 edificios de Villavicencio. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, responsabilizó del ataque a las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco y anunció una ofensiva contra sus integrantes.

La explosión ocurrió el lunes 23 de noviembre, alrededor de las 21:30 hora local (02:30 GMT del martes), en la plaza de la Gobernación, en el centro de Villavicencio. La detonación abrió un gran cráter en la calzada, destruyó fachadas, levantó techos y provocó la rotura de ventanas en los inmuebles cercanos. No se reportaron víctimas mortales.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Entre los establecimientos afectados figura un restaurante que quedó completamente destruido. También resultaron dañados numerosos comercios y viviendas. Según fuentes citadas por EFE, la estructura del edificio de la Gobernación habría quedado comprometida y podría colapsar.

Los equipos de emergencia acudieron a la zona para atender a los heridos, mientras los hospitales de la ciudad activaron sus protocolos de alerta. Unidades de la Policía Militar y organismos de inteligencia se desplazaron a Villavicencio para asegurar el área e investigar la autoría del atentado.

Antonio Medina “es el culpable”

El presidente De la Espriella llegó a la capital del Meta para encabezar un consejo de seguridad con representantes de las Fuerzas Militares, la Policía y las autoridades regionales y locales.

“El bandido Antonio Medina de las disidencias es el culpable y vamos a ir tras él. Lo vamos a hacer pagar con sangre”, declaró el mandatario ante los periodistas.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntaron a Ómar Pardo Galeano, conocido como alias Antonio Medina, comandante de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC, pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC), organización liderada por Iván Mordisco.

De la Espriella sostuvo que el atentado responde a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las organizaciones armadas y el narcotráfico desde que asumió la presidencia, el pasado 7 de agosto.

“En este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder!”, afirmó.

Rechazo de las autoridades

A lo dicho por el mandatario se sumó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Aseguró que su prioridad es impedir nuevos ataques, proteger a la población y 'esclarecer lo ocurrido y garantizar que este atentado no quede impune'.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo condenó el uso de explosivos en zonas urbanas y advirtió sobre el riesgo que representan para la población civil. “El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva”, señaló la institución, que pidió reforzar las medidas de prevención y protección y exigió a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario.

La defensora del pueblo, Iris Marín, calificó el ataque de “inadmisible y doloroso” y expresó su solidaridad con las regiones afectadas por la violencia. El vicepresidente José Manuel Restrepo también condenó el atentado y aseguró que el Gobierno no permitirá que quede impune.

Por su parte, el expresidente y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos (2010-2018) pidió unidad para recuperar el control territorial y señaló que la implementación del acuerdo de paz contribuiría a garantizar la seguridad.

Violencia en vísperas del aniversario del acuerdo de paz

El atentado se produjo en vísperas del décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, suscrito el 24 de noviembre de 2016, que permitió el desarme de la entonces principal guerrilla del país.

Minutos antes de la explosión, De la Espriella había cuestionado duramente el acuerdo, al que calificó de “bodrio” y “falsa paz”. “La paz se mide en resultados, no en discursos ni burocracia”, escribió en sus redes sociales.

Cabe indicar que Antonio Medina, señalado por el Gobierno como responsable del atentado, opera en los departamentos de Arauca y Casanare. En los últimos años encabezó enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esa región.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó de ese tribunal el 24 de noviembre de 2024 por continuar con actividades delictivas después de la firma del acuerdo de paz. La institución lo calificó entonces como “un desertor armado manifiesto” y consideró que había incumplido gravemente las condiciones para acceder a los beneficios del sistema de justicia transicional.

La explosión en Villavicencio fue el segundo atentado registrado en Colombia en menos de 24 horas. Horas antes, un ataque con drones en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, dejó tres personas heridas, entre ellas un menor de edad, y daños en más de 80 viviendas, según la Gobernación regional.