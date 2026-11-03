Pedro Sánchez en desventaja para las elecciones en España tras el accidente de Urda: encuestas proyectan mayoría de PP y Vox El bloque de la derecha, integrado por el Partido Popular (PP) y Vox, alcanzaría los 200 escaños, según el promedio de DatosRTVE. Esta cifra supera los 176 diputados necesarios para lograr la mayoría absoluta en el Congreso y formar Gobierno sin depender de otras fuerzas parlamentarias.

El partido de Pedro Sánchez pierde respaldo en las mediciones posteriores a la tragedia y algunos sondeos lo sitúan por debajo de los 100 diputados

El partido de Pedro Sánchez pierde respaldo en las mediciones posteriores a la tragedia y algunos sondeos lo sitúan por debajo de los 100 diputados AFP

Las encuestas para las elecciones generales del 29 de noviembre en España muestran un cambio en las expectativas electorales tras el accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 muertos y decenas de heridos. Los sondeos publicados después de la tragedia sitúan al Partido Popular (PP) y Vox por encima de los 176 diputados que exige la mayoría absoluta, mientras el PSOE pierde parte del respaldo que había recuperado en los meses anteriores.

El promedio de DatosRTVE proyecta 133 escaños para la formación de Alberto Núñez Feijóo y 67 para el partido de Santiago Abascal. La suma alcanzaría los 200 representantes en el Congreso de los Diputados, una cifra suficiente para que ambas fuerzas puedan respaldar una investidura. En contraste, los socialistas obtendrían 107 diputados, frente a los 121 que consiguieron en las elecciones de 2023. La izquierda alternativa también perdería representación y tendría dificultades para reeditar el bloque que permitió a Pedro Sánchez mantenerse en el Gobierno.

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El PSOE pierde fuelle y cae bajo los 100 diputados

Los estudios difundidos tras el siniestro reflejan un deterioro de las expectativas socialistas. El barómetro de Sigma Dos para El Mundo, elaborado íntegramente después del accidente, sitúa al PSOE en el 24,6% de los votos y una horquilla de entre 97 y 103 escaños. El PP, por su parte, alcanzaría el 31,1% y podría obtener hasta 139 diputados.

La encuesta de SocioMétrica para El Español calcula 106 representantes para los socialistas, frente a los 137 del PP. NC Report, para La Razón, también coloca al partido de Sánchez por detrás, con entre 100 y 102 actas. En este último sondeo, Vox llegaría a 66-68 diputados.

Las cifras varían entre las casas demoscópicas, pero varias coinciden en el avance de la derecha. El promedio de DatosRTVE, que reúne estudios de 23 encuestadoras, calcula 200 escaños para PP y Vox, mientras el conjunto del PSOE y los ocho partidos que apoyaron la investidura de Sánchez quedaría en 148.

Fuga de votos socialistas hacia PP y Vox

El estudio de Hamalgama Métrica para Vozpópuli aporta detalles sobre el movimiento del electorado. Según esta medición, el PSOE conservaría la fidelidad del 70,8% de sus antiguos votantes. Un 10,1% de quienes lo respaldaron en 2023 optaría ahora por el PP y otro 4,6% se inclinaría por Vox.

La fragmentación de la izquierda también condiciona sus perspectivas. Frente Amplio y Podemos concurrirán por separado en varias circunscripciones, después de no alcanzar un acuerdo para presentar una candidatura conjunta. En algunas provincias, el PSOE y Frente Amplio negocian listas comunes para evitar que la división perjudique sus opciones de conseguir escaños.

Sánchez y Feijóo reorientan sus discursos ante el 29N

El accidente también modificó el tono de la precampaña. Pedro Sánchez acusó a la extrema derecha europea de responder a intereses externos y afirmó que "España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires". Además, criticó al PP por normalizar los discursos de Vox.

Feijóo, en tanto, convocó al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para reorganizar la estrategia electoral tras los tres días de luto oficial. El PP anunció que se personará en la causa judicial del siniestro para que se investiguen los hechos «hasta el final», según comunicó su vicesecretaria Alma Ezcurra. La dirección popular también prevé endurecer sus críticas a Sánchez por la gestión ferroviaria y la responsabilidad política del ministro Óscar Puente.