Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOPleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo
Mundo

Plantaron más de 50.000 árboles en una antigua zona ganadera de Costa Rica y 24 años después regresaron los animales

El proyecto de recuperación combinó reforestación y regeneración natural, permitiendo que la flora y fauna locales regresaran, mejorando el ecosistema.

La reserva privada Cloudbridge en Talamanca, Costa Rica, transformó zonas ganaderas en un bosque restaurado tras más de 20 años de esfuerzo y más de 50.000 árboles plantados.
La reserva privada Cloudbridge en Talamanca, Costa Rica, transformó zonas ganaderas en un bosque restaurado tras más de 20 años de esfuerzo y más de 50.000 árboles plantados. | Foto: Magnific
Por
google iconLa República en Google

Durante años, una zona de las montañas de Talamanca, en Costa Rica, estuvo marcada por la actividad ganadera y la degradación del suelo. En 2002, la reserva privada Cloudbridge inició un proyecto para recuperar el bosque mediante la plantación de especies nativas.

El proceso tomó más de dos décadas y combinó la reforestación con la regeneración natural del ecosistema. Hoy, aquellos terrenos abiertos volvieron a estar cubiertos de vegetación y se convirtieron nuevamente en refugio para numerosas especies silvestres.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Llevaron un árbol desde América Latina a Hawái hace 200 años para alimentar a la población y ahora lo combaten con drones e insectos

lr.pe

Más de 50.000 árboles cambiaron el paisaje de la reserva

Durante los 24 años de recuperación, Cloudbridge plantó más de 50.000 árboles nativos en las áreas que habían sido utilizadas para la ganadería. Al principio, los suelos degradados y la falta de cobertura vegetal hicieron que la restauración fuera especialmente difícil.

Con el paso del tiempo, la naturaleza comenzó a recuperar terreno por sí sola. En varios sectores bastó con eliminar la presión humana para que la vegetación volviera a crecer, mientras los robles plantados durante las primeras etapas comenzaron a producir bellotas y reproducirse naturalmente.

Puedes ver

Mike Tyson compró una mansión por US$3 millones y 30 años después la propiedad está a la venta por casi US$10 millones

lr.pe

Pumas, ocelotes y más de 300 especies de aves regresaron

La recuperación del bosque también permitió el regreso de una fauna que había desaparecido de la zona. Las cámaras trampa registraron pumas, ocelotes, pecaríes y pacas, algunas de estas especies consideradas bajo amenaza.

El cambio también se refleja en la diversidad de aves: hasta 2023, Cloudbridge había documentado más de 300 especies. Así, la antigua zona ganadera se convirtió en un ecosistema capaz de ofrecer alimento, refugio y espacio para que la fauna vuelva a establecerse.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Plantaron más de 50.000 árboles en una antigua zona ganadera de Costa Rica y 24 años después regresaron los animales

Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo

Petroperú: proyecto de JP busca impedir que sus activos pasen al régimen de inversión privada

Mundo

Este país de América Latina vence la guerra de la palta: ya domina en Europa y empieza a ganar terreno frente a México en EE. UU.

Este país de América Latina transforma los troncos de plátano que quedan abandonados tras la cosecha en ropa, papel y bandejas de fruta

Más de 250.000 personas marchan por toda Francia contra los recortes educativos y la violencia policial

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: hoy se debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo

Mujer implicada en crimen de “China Polo” murió en Venezuela

Fuerza Popular presenta nuevo dictámen en minoría durante debate por facultades legislativas