Estados Unidos prevé que los vuelos vuelvan a la normalidad tras casi 3 días de caos por el fallo de un viejo cable de cobre La interrupción se debió a problemas técnicos durante labores de mantenimiento, no a un ciberataque, según confirmó la Casa Blanca.

Las autoridades de Estados Unidos esperan que los vuelos retornen a la normalidad, después de casi tres días de la suspensión que afectó a cientos de miles de pasajeros y provocó interrupciones en los viajes dentro y fuera del país. La emergencia comenzó el viernes, cuando un fallo en las comunicaciones del sistema de control aéreo obligó a detener temporalmente todos los despegues comerciales a nivel nacional.

La Casa Blanca descartó que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque y atribuyó el problema a una falla técnica durante unos trabajos de mantenimiento. La interrupción obligó a detener las operaciones durante varias horas y dejó numerosos vuelos cancelados.

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El director de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, señaló que el viernes se cancelaron alrededor de 12.000 vuelos. Según el portal de seguimiento FlightAware, el sábado se registraron más de 6.600 y, hasta la mañana del domingo, la cifra superaba las 1.200.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos en Estados Unidos?

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema se produjo durante los trabajos para sustituir un antiguo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad. Estas labores ocasionaron dificultades en las comunicaciones con las aeronaves y en las señales de radar, lo que comprometió el funcionamiento del sistema de control del tráfico aéreo.

La FAA confirmó que se había producido un apagón en las telecomunicaciones y explicó que la decisión de detener las operaciones respondió a un exceso de precaución ante los problemas detectados. La medida buscaba evitar riesgos mientras los responsables restablecían las comunicaciones necesarias para mantener el control de los vuelos.

La orden de suspensión se emitió el viernes y se mantuvo durante cuatro horas. Posteriormente, las autoridades levantaron la restricción a las 8.15 p. m., después de recuperar la funcionalidad del sistema.

Duffy también responsabilizó a la empresa encargada de ejecutar los trabajos de modernización y aseguró que el Gobierno investigará lo ocurrido. "Vamos a exigir responsabilidades", afirmó el secretario de Transporte, quien denunció anteriormente el deterioro de las instalaciones que sostienen el control aéreo estadounidense.

¿Cuándo volverán a la normalidad los vuelos en Estados Unidos?

Durante una conferencia de prensa en Washington, Bedford manifestó su expectativa de que los horarios de las aerolíneas se recuperen completamente hacia el cierre de la jornada del domingo. Sin embargo, explicó que la normalización depende de que las compañías puedan reorganizar sus aeronaves y tripulaciones, afectadas por las cancelaciones acumuladas durante el fin de semana.

Las consecuencias de la interrupción quedaron reflejadas en los principales aeropuertos del país, donde se observaron terminales abarrotadas, pasajeros esperando información y aviones detenidos en las pistas. Lisa Beraid, una empleada de 48 años que esperaba un vuelo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, describió la situación con una frase: "La verdad es que esto es un desastre".

El episodio también provocó las críticas sobre el estado de la infraestructura aérea. Un día antes de la interrupción, la Casa Blanca había solicitado al Congreso una partida adicional de 30.100 millones de dólares para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo.

Duffy defendió la necesidad de renovar estas instalaciones y reclamó una inversión todavía mayor. "El presidente ha pedido 30.000 millones de dólares. Yo quiero 50.000 millones", declaró. Además, sostuvo que "con un sistema totalmente nuevo y ultramoderno, no tendrán estos fallos".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió la renuncia de Duffy o que Trump lo destituyera. En tanto, legisladores reclamaron una investigación para determinar las causas de la interrupción y evaluar la seguridad de los sistemas de comunicación aérea. Hasta la mañana del domingo, el presidente estadounidense todavía no había realizado declaraciones públicas sobre el incidente.