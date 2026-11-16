United Airlines enfrenta falla generalizada en sus sistemas días después del colapso operativo en Estados Unidos Aunque la compañía asegura que no hay indicios de ciberseguridad, el 13% de los vuelos de United ya presentaban retrasos, según FlightAware.

La FAA había enfrentado previamente una situación similar con su red de comunicaciones. Foto: AFP.

La FAA había enfrentado previamente una situación similar con su red de comunicaciones. Foto: AFP.

United Airlines enfrentó una interrupción generalizada de sus sistemas tecnológicos que afectó las operaciones de salida de sus vuelos, en un nuevo episodio de inestabilidad para la aviación estadounidense, apenas días después de que una falla en la red de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a mantener en tierra los aviones en todo el país.

La compañía informó, a través de su cuenta oficial en X, que estaba trabajando para restablecer sus sistemas y conseguir que las operaciones “vuelvan a funcionar lo antes posible”.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

La FAA confirmó que tenía conocimiento del incidente. Sin embargo, su portavoz, Hannah Walden, explicó a CNN que el problema se originaba en los sistemas tecnológicos de United Airlines y no en los equipos de la autoridad aeronáutica.

La compañía señaló que no existían indicios de que la interrupción estuviera relacionada con un problema de ciberseguridad. También precisó que la falla no afectaba a los vuelos que ya se encontraban en el aire ni a las operaciones de United Express.

Hasta las 5.30 p. m., hora de Miami, el 13% de los vuelos de United registraba retrasos, según FlightAware. No obstante, esa cifra no permite establecer cuántas de las demoras estaban directamente relacionadas con la interrupción tecnológica.

Una nueva falla después de la paralización nacional

El incidente de United ocurrió cuando el sector aeronáutico estadounidense todavía intentaba recuperarse de una crisis operativa que había afectado a las aerolíneas durante el fin de semana.

El viernes, la FAA ordenó mantener los aviones en tierra en todo el territorio nacional debido a una falla en su red de comunicaciones, que afectó los sistemas utilizados para gestionar el tráfico aéreo. La restricción fue levantada poco después de las 8.00 p. m., hora de Miami, pero sus consecuencias continuaron durante los días siguientes.

Aunque las operaciones habían recuperado en gran medida la normalidad, las aerolíneas todavía enfrentaban dificultades para reorganizar sus aviones, tripulaciones y equipajes, después de la acumulación de cancelaciones y retrasos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy ofreció el sábado por la mañana una conferencia de prensa de 45 minutos para explicar la situación y pedir disculpas a los viajeros. También reconoció que las autoridades todavía trabajaban para determinar qué había provocado exactamente la paralización.