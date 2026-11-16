La goleada que necesita FC Cajamarca ante Alianza Lima en Matute para salvarse del descenso: ¿cuántos goles debe marcar? FC Cajamarca está obligado a conseguir una goleada histórica ante Alianza Lima en Matute para superar a ADT y evitar el descenso a la segunda división.

FC Cajamarca se jugará su última carta para evitar el descenso en la Liga 1 2026. El equipo cajamarquino visitará a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, por la última fecha del Torneo Clausura, con la obligación de conseguir una goleada histórica para mantener la categoría. Los resultados de sus rivales directos complicaron el panorama para los dirigidos por Santiago Acasiete.

Este lunes se disputaron los encuentros en la lucha por la permanencia. ADT empató 2-2 frente a Cusco FC, mientras que CD Moquegua consiguió una importante victoria por 2-1 ante Atlético Grau. Con estos resultados, el elenco moqueguano llegó a los 33 puntos y aseguró su permanencia, mientras que los tarmeños alcanzaron las 32 unidades.

¿Cuántos goles necesita FC Cajamarca ante Alianza Lima para salvarse?

FC Cajamarca permanece con 29 puntos y una diferencia de goles de -19, por lo que tendrá que conseguir una goleada ante los íntimos para alcanzar las 32 unidades e intentar superar a ADT en el Acumulado. Los cajamarquinos necesitan vencer a Alianza Lima por una diferencia de ocho goles o más para superar a los tarmeños en la tabla.

Actualmente, ADT tiene una diferencia de goles de -12, mientras que FC Cajamarca registra -19. Por ello, el conjunto cajamarquino necesita reducir esa distancia de siete tantos y superar el registro de su rival directo. Una victoria por 8-0 le permitiría llegar a -11 y superar al equipo de Víctor Rivera.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs FC Cajamarca?

Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre a las 3.30 p. m. (hora peruana). Este cotejo se realizará en el estadio Alejandro Villanueva y es parte de la última jornada del Torneo Clausura 2026.