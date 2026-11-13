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La FAA ordena la suspensión del tráfico aéreo en todos los aeropuertos de Estados Unidos por motivos de seguridad

La interrupción se produjo tras detectarse fallas en las comunicaciones del control aéreo, que también obligaron a detener temporalmente las operaciones en Chicago.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos decretó una suspensión nacional de los vuelos. Foto. Sun times
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos decretó una suspensión nacional de los vuelos. Foto. Sun times
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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión nacional de todos los vuelos que tenían previsto despegar este viernes, tras detectar problemas graves en las comunicaciones del control del tráfico aéreo. La medida, adoptada por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad, impide que las aeronaves en tierra inicien sus operaciones hasta nuevo aviso, mientras que los aviones que ya se encuentran en el aire pueden continuar su recorrido y aterrizar.

La decisión se produjo poco después de que la agencia paralizara el tráfico aéreo en Chicago por fallas en las comunicaciones. La FAA indicó que los vuelos internacionales serían gestionados caso por caso. Se trata de la segunda suspensión nacional de todas las salidas aéreas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023, cuando las operaciones estuvieron detenidas durante menos de dos horas.

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