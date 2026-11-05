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Un barco procedente del mar Negro provocó una plaga de mejillones invasores en Estados Unidos hace 40 años: ahora ofrecen US$200.000 para detenerla

Las propuestas incluyen sistemas de filtración y reactores de luz ultravioleta. El objetivo es descontaminar embarcaciones rápidamente sin afectar otros ecosistemas acuáticos.

Un buque del mar Negro introdujo larvas de mejillón cebra en los Grandes Lagos en los años 80, y su invasión causa más de US$1.000 millones en pérdidas anuales en EE.UU.
Un buque del mar Negro introdujo larvas de mejillón cebra en los Grandes Lagos en los años 80, y su invasión causa más de US$1.000 millones en pérdidas anuales en EE.UU.Foto: Magnific
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A finales de los años 80, un buque procedente del mar Negro descargó agua de lastre en los Grandes Lagos de Norteamérica y, accidentalmente, introdujo larvas del mejillón cebra. Cuatro décadas después, esta especie invasora continúa expandiéndose y provoca graves daños ambientales y económicos en Estados Unidos.

Ante esta situación, el Bureau of Reclamation lanzó un concurso que ofrece hasta US$200.000 a quienes desarrollen una tecnología capaz de combatir su propagación. La iniciativa busca encontrar un método eficaz para descontaminar las embarcaciones recreativas y evitar que transporten estos moluscos hacia otros ecosistemas.

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Una plaga de mejillones invasores que genera más de US$1.000 millones en pérdidas

Los mejillones cebra (Dreissena polymorpha) colonizaron los cinco Grandes Lagos en menos de una década después de su introducción. Su capacidad reproductiva facilitó la expansión: una sola hembra puede producir hasta un millón de huevos al año. Posteriormente, también llegaron otras especies, como el mejillón quagga y el mejillón dorado.

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El problema va más allá de la presencia de estos animales en los ecosistemas acuáticos. Los moluscos se adhieren a superficies duras y forman colonias que obstruyen las tuberías de plantas potabilizadoras y centrales hidroeléctricas. Según el Bureau of Reclamation, los mejillones cebra y quagga generan más de US$1.000 millones anuales en reparaciones y tareas de control.

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Estados Unidos busca una tecnología para eliminar los mejillones invasores

El concurso "Halt the Hitchhiker" contempla diferentes etapas para encontrar una solución contra estos moluscos. En la primera fase, seis equipos seleccionados recibieron US$25.000 cada uno por presentar propuestas que incluyen sistemas de filtración, reactores de luz ultravioleta y sondas bioeléctricas. Ahora competirán por hasta US$150.000 adicionales en la segunda etapa.

La tercera fase contempla la construcción de prototipos y premios de hasta US$125.000 para el primer puesto, US$75.000 para el segundo y US$50.000 para el tercero. El objetivo es desarrollar una tecnología portátil que permita descontaminar las embarcaciones en cuestión de minutos, sin recurrir a sustancias que puedan perjudicar los ecosistemas acuáticos.

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