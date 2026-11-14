Tala 19 árboles protegidos a orillas de un lago en la Patagonia argentina y deberá pagar casi 40.000 euros y replantar 57 ejemplares nativos Además de la sanción económica, los responsables deben presentar un plan de restauración y se someterán a controles municipales para garantizar la recuperación del ecosistema.

Un propietario de Villa La Angostura, en la provincia argentinade Neuquén, recibió una multa de casi 40.000 euros por talar diecinueve árboles autóctonos junto al lago Correntoso. La intervención también incluyó la apertura de un camino dentro de su terreno sin autorización municipal.

La sanción fue impuesta por el Tribunal Municipal de Faltas, que consideró que las obras provocaron un daño ambientalpermanente. Además del pago económico, los responsables deberán presentar un plan de restauración y plantar al menos 57 ejemplares nativos para compensar la pérdida de vegetación.

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¿Qué árboles fueron talados en la Patagonia argentina?

La inspección municipal confirmó la extracción de 15 arrayanes y cuatro coihues jóvenes, dos especies características de los bosques andino-patagónicos. Los ejemplares se encontraban en un terreno próximo al lago Correntoso, donde el bosque nativo llega hasta la orilla.

El expediente también documentó la construcción de un camino interno y movimientos de suelo que afectaron unos 1.376 metros cuadrados. Los trabajos dejaron raíces expuestas y taludes intervenidos, lo que puso en riesgo a otros árboles que permanecían en el lugar.

Deberá plantar 57 árboles nativos para reparar el daño ambiental

La resolución establece que los propietarios deberán reforestar el terreno con un mínimo de 57 árboles autóctonos, equivalentes a tres por cada ejemplar talado. De ese total, al menos 20 deberán ser arrayanes de tamaño mediano, mientras que el resto corresponderá a otras especies nativas.

Los responsables también tendrán que presentar un plan de recomposición ambiental elaborado por un profesional y regularizar las obras realizadas sin permiso. La recuperación será supervisada por las autoridades municipales mediante controles periódicos para comprobar que los nuevos ejemplares sobrevivan y que la vegetación vuelva a desarrollarse.