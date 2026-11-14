Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 EN VIVO PAPA LEÓN XIV EN PERÚ DÍA 4: VISITA SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA

Mundo

La Casa Blanca confirma la primera reunión trilateral entre Trump, Xi y Putin en China: hablarán de Irán, pero no de Ucrania

Este encuentro histórico tendrá lugar en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), entre el 18 y el 19 de noviembre.

La Casa Blanca anunció la primera reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin el próximo jueves en Shenzhen, China. Los líderes discutirán la guerra en Irán y armamento nuclear.
La Casa Blanca anunció la primera reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin el próximo jueves en Shenzhen, China. Los líderes discutirán la guerra en Irán y armamento nuclear. | Composición LR/AFP
Por
google iconLa República en Google

La Casa Blanca anunció que Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin celebrarán su primera reunión trilateral el próximo jueves en Shenzhen, China. Según AFP, los mandatarios abordarán la guerra en Irán y el armamento nuclear, mientras que el conflicto en Ucrania quedará fuera de la agenda prevista.

El encuentro tendrá lugar al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya cumbre de líderes se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre, confirmó la Cancillería china. Hasta el momento, Pekín y Moscú no han ratificado públicamente la cita entre los tres gobernantes.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Puedes ver

Zelenski revela que Estados Unidos propuso por primera vez que Ucrania ceda territorio a Rusia a cambio de ingresar en la OTAN

lr.pe

Trump, Xi y Putin negociarán el desarme nuclear y la crisis en Irán

La primera cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin centrará su agenda en el conflicto iraní y la reducción de armas nucleares. Un alto funcionario estadounidense declaró bajo anonimato que el mandatario republicano busca abordar la situación de Teherán con sus homólogos, aunque omitió detallar las propuestas concretas que Washington presentará. Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, explicó que el presidente considera peligrosa la proliferación atómica, mientras fuentes oficiales señalaron el crecimiento del arsenal chino como un motivo clave para incluir a Pekín en el diálogo.

LR Focus

Antes de la sesión conjunta, la agenda oficial contempla un encuentro bilateral y un almuerzo de trabajo exclusivamente entre los líderes de EE. UU. y China, pero descarta una conversación a solas con el jefe del Kremlin. Por otro lado, AFP precisó que el empresario Elon Musk acompañará al gobernante estadounidense durante parte de su gira diplomática, sin formar parte de la mesa de negociaciones.

Puedes ver

La FAA levanta la suspensión de vuelos en Estados Unidos tras varias horas de fallo en las telecomunicaciones

lr.pe

Ucrania queda fuera de la cumbre por canales paralelos entre EE. UU., Putin y Zelenski

Washington descartó debatir el conflicto bélico debido a que mantiene una vía diplomática exclusiva con Kiev y Moscú. Según Deutsche Welle, un funcionario estadounidense justificó esa exclusión al señalar: "China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania”.

Dicha gestión bilateral abarca los recientes diálogos de emisarios norteamericanos con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski. Al mismo tiempo, los líderes europeos congregados en Dublín designaron una comitiva conformada por Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Italia y delegados de la Unión Europea para intervenir en las tratativas de paz.

Puedes ver

La dura advertencia de María Cristina Clemente, notaria experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

lr.pe

Trump busca diálogo tripartito con China para frenar expansión nuclear

De acuerdo con Anadolu, la Administración de Trump pretende iniciar conversaciones entre las tres grandes potencias para reducir el armamento atómico. Un alto funcionario en Washington, quien habló bajo reserva de identidad, indicó que Estados Unidos desea integrar a China en esta mesa debido a lo que describe como una rápida expansión de sus capacidades nucleares.

No obstante, la Casa Blanca mantiene expectativas limitadas y descarta firmar un pacto al concluir la cumbre. El portavoz presentó la cita como un primer acercamiento entre los mandatarios, por lo cual el encuentro servirá solo como punto de partida, sin metas cuantificables, calendarios de recortes ni mecanismos de verificación definidos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV en Perú EN VIVO, jornada 4: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

¿Podrás sumar tus años de trabajo en el extranjero si te faltan créditos para recibir el Seguro Social en EE.UU.? Esta es la verdad

¡Casi se cae! Peruana Luren Márquez se tropezó durante pasarela en traje de baño del Miss Universo 2026

Mundo

Papa León XIV y sus raíces afrodescendientes: la historia de su familia entre el Caribe, la migración y la segregación racial en Estados Unidos

Zelenski revela que Estados Unidos propuso por primera vez que Ucrania ceda territorio a Rusia a cambio de ingresar en la OTAN

La notaria María Cristina Clemente y su advertencia a padres que quieren ayudar a sus hijos con la hipoteca: "No se firma, se ponga el banco como se ponga"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Llevarán al papa León XIV pedido por defensa de pueblos indígenas en aislamiento y la Amazonía

JNJ publica puntajes de candidatos a jefe de la ONPE: Pérez Duharte obtiene 4 puntos más que Loyola

Audio revela que el operador Fernando Cerimedo coordinó conteo de votos con grupo de exmarinos