La Casa Blanca confirma la primera reunión trilateral entre Trump, Xi y Putin en China: hablarán de Irán, pero no de Ucrania Este encuentro histórico tendrá lugar en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), entre el 18 y el 19 de noviembre.

La Casa Blanca anunció la primera reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin el próximo jueves en Shenzhen, China. Los líderes discutirán la guerra en Irán y armamento nuclear. | Composición LR/AFP

La Casa Blanca anunció la primera reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin el próximo jueves en Shenzhen, China. Los líderes discutirán la guerra en Irán y armamento nuclear. | Composición LR/AFP

La Casa Blanca anunció que Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin celebrarán su primera reunión trilateral el próximo jueves en Shenzhen, China. Según AFP, los mandatarios abordarán la guerra en Irán y el armamento nuclear, mientras que el conflicto en Ucrania quedará fuera de la agenda prevista.

El encuentro tendrá lugar al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya cumbre de líderes se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre, confirmó la Cancillería china. Hasta el momento, Pekín y Moscú no han ratificado públicamente la cita entre los tres gobernantes.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Trump, Xi y Putin negociarán el desarme nuclear y la crisis en Irán

La primera cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin centrará su agenda en el conflicto iraní y la reducción de armas nucleares. Un alto funcionario estadounidense declaró bajo anonimato que el mandatario republicano busca abordar la situación de Teherán con sus homólogos, aunque omitió detallar las propuestas concretas que Washington presentará. Asimismo, la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, explicó que el presidente considera peligrosa la proliferación atómica, mientras fuentes oficiales señalaron el crecimiento del arsenal chino como un motivo clave para incluir a Pekín en el diálogo.

Antes de la sesión conjunta, la agenda oficial contempla un encuentro bilateral y un almuerzo de trabajo exclusivamente entre los líderes de EE. UU. y China, pero descarta una conversación a solas con el jefe del Kremlin. Por otro lado, AFP precisó que el empresario Elon Musk acompañará al gobernante estadounidense durante parte de su gira diplomática, sin formar parte de la mesa de negociaciones.

Ucrania queda fuera de la cumbre por canales paralelos entre EE. UU., Putin y Zelenski

Washington descartó debatir el conflicto bélico debido a que mantiene una vía diplomática exclusiva con Kiev y Moscú. Según Deutsche Welle, un funcionario estadounidense justificó esa exclusión al señalar: "China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania”.

Dicha gestión bilateral abarca los recientes diálogos de emisarios norteamericanos con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski. Al mismo tiempo, los líderes europeos congregados en Dublín designaron una comitiva conformada por Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Italia y delegados de la Unión Europea para intervenir en las tratativas de paz.

Trump busca diálogo tripartito con China para frenar expansión nuclear

De acuerdo con Anadolu, la Administración de Trump pretende iniciar conversaciones entre las tres grandes potencias para reducir el armamento atómico. Un alto funcionario en Washington, quien habló bajo reserva de identidad, indicó que Estados Unidos desea integrar a China en esta mesa debido a lo que describe como una rápida expansión de sus capacidades nucleares.

No obstante, la Casa Blanca mantiene expectativas limitadas y descarta firmar un pacto al concluir la cumbre. El portavoz presentó la cita como un primer acercamiento entre los mandatarios, por lo cual el encuentro servirá solo como punto de partida, sin metas cuantificables, calendarios de recortes ni mecanismos de verificación definidos.