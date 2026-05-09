Magyar logró una victoria contundente en las elecciones del 12 de abril, donde su partido obtuvo con 140 votos a favor. Foto: AFP.

Magyar logró una victoria contundente en las elecciones del 12 de abril, donde su partido obtuvo con 140 votos a favor. Foto: AFP.

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Péter Magyar juró como primer ministro de Hungría, lo que marcó el final de la era de Viktor Orbán, quien gobernó el país durante 16 años. El líder del partido Tisza asumió con la misión de implementar cambios estructurales en el sistema político y restaurar las relaciones con la Unión Europea (UE), que se habían deteriorado durante la gestión saliente.

Magyar logró una victoria contundente en las elecciones del 12 de abril, en las que obtuvo el respaldo de 140 de los 199 diputados del Parlamento, con 54 votos en contra y una abstención. Con este apoyo, tiene la capacidad de impulsar reformas constitucionales y desmantelar las políticas instauradas por Orbán, que sus críticos consideran una amenaza para la democracia húngara.

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Péter Magyar busca restaurar la democracia

En su primer discurso como primer ministro, declaró: "El pueblo húngaro nos ha dado un mandato para poner fin a décadas de inacción. Nos piden un cambio de sistema, no solo de Gobierno". La investidura coincidió con el Día de Europa, lo que añadió simbolismo al acto, pues la bandera de la UE volvió a ondear en el Parlamento, después de que Orbán la retirara.

El acto contó con la presencia de 199 diputados, de los cuales 140 respaldaron al jefe de Gobierno, mientras 54 se pronunciaron en contra. En los próximos días, los ministros designados por Magyar comparecerán ante las comisiones parlamentarias y se espera que el Gabinete, compuesto por 16 integrantes, quede oficialmente conformado a partir del martes.

Por otra parte, anunció la creación de la Oficina de Recuperación y Defensa del Patrimonio Nacional, encargada de investigar la transferencia de patrimonio público a manos privadas durante el Gobierno de Orbán. 'Los húngaros tienen derecho a saber cómo el patrimonio público se convirtió en riqueza privada', enfatizó.

Además, el nuevo líder se comprometió a revisar el sistema judicial y los medios públicos, que fueron controlados por el anterior primer ministro y su partido, Fidesz. Magyar afirmó que quienes ocupen cargos importantes y no apoyen las reformas deberán dejar sus puestos: "Váyanse, no esperen a que los echemos", advirtió.

Un cambio de era en Hungría

El nuevo primer ministro hereda una economía que recién comenzó a salir del estancamiento. Enfrenta, además, retos adicionales derivados del aumento de los precios de la energía, agravados por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Magyar también advirtió sobre un posible déficit fiscal cercano al 7% del PIB este año, lo que dificultaría la reactivación económica del país.

La gestión de Magyar también debe administrar los fondos de la UE que se encuentran congelados, fundamentales para revitalizar la economía húngara. La presión es alta para desbloquear esos recursos y fortalecer las finanzas públicas antes del verano.

Respecto a la organización europea, uno de los primeros desafíos de Magyar será restablecer las relaciones con ella. La ministra de Exteriores designada, Anita Orbán, tendrá la tarea de normalizar los lazos diplomáticos, que se deterioraron debido a las políticas del anterior líder en áreas como la migración y la libertad de prensa.