HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Mundo

Péter Magyar asume como nuevo primer ministro de Hungría y asegura que pondrá "fin a décadas de inacción"

Péter Magyar asume como nuevo primer ministro de Hungría, tras 16 años de gobierno de Viktor Orbán, con el objetivo de implementar cambios políticos y mejorar la relación con la UE.

Magyar logró una victoria contundente en las elecciones del 12 de abril, donde su partido obtuvo con 140 votos a favor. Foto: AFP.
Magyar logró una victoria contundente en las elecciones del 12 de abril, donde su partido obtuvo con 140 votos a favor. Foto: AFP.
Escuchar
Resumen
Compartir

Péter Magyar juró como primer ministro de Hungría, lo que marcó el final de la era de Viktor Orbán, quien gobernó el país durante 16 años. El líder del partido Tisza asumió con la misión de implementar cambios estructurales en el sistema político y restaurar las relaciones con la Unión Europea (UE), que se habían deteriorado durante la gestión saliente.

Magyar logró una victoria contundente en las elecciones del 12 de abril, en las que obtuvo el respaldo de 140 de los 199 diputados del Parlamento, con 54 votos en contra y una abstención. Con este apoyo, tiene la capacidad de impulsar reformas constitucionales y desmantelar las políticas instauradas por Orbán, que sus críticos consideran una amenaza para la democracia húngara.

TE RECOMENDAMOS

LOS ARCANOS MENORES DEL TAROT Y SU VERDADERO SIGNIFICADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Péter Magyar busca restaurar la democracia

En su primer discurso como primer ministro, declaró: "El pueblo húngaro nos ha dado un mandato para poner fin a décadas de inacción. Nos piden un cambio de sistema, no solo de Gobierno". La investidura coincidió con el Día de Europa, lo que añadió simbolismo al acto, pues la bandera de la UE volvió a ondear en el Parlamento, después de que Orbán la retirara.

El acto contó con la presencia de 199 diputados, de los cuales 140 respaldaron al jefe de Gobierno, mientras 54 se pronunciaron en contra. En los próximos días, los ministros designados por Magyar comparecerán ante las comisiones parlamentarias y se espera que el Gabinete, compuesto por 16 integrantes, quede oficialmente conformado a partir del martes.

Por otra parte, anunció la creación de la Oficina de Recuperación y Defensa del Patrimonio Nacional, encargada de investigar la transferencia de patrimonio público a manos privadas durante el Gobierno de Orbán. 'Los húngaros tienen derecho a saber cómo el patrimonio público se convirtió en riqueza privada', enfatizó.

Además, el nuevo líder se comprometió a revisar el sistema judicial y los medios públicos, que fueron controlados por el anterior primer ministro y su partido, Fidesz. Magyar afirmó que quienes ocupen cargos importantes y no apoyen las reformas deberán dejar sus puestos: "Váyanse, no esperen a que los echemos", advirtió.

Un cambio de era en Hungría

El nuevo primer ministro hereda una economía que recién comenzó a salir del estancamiento. Enfrenta, además, retos adicionales derivados del aumento de los precios de la energía, agravados por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Magyar también advirtió sobre un posible déficit fiscal cercano al 7% del PIB este año, lo que dificultaría la reactivación económica del país.

La gestión de Magyar también debe administrar los fondos de la UE que se encuentran congelados, fundamentales para revitalizar la economía húngara. La presión es alta para desbloquear esos recursos y fortalecer las finanzas públicas antes del verano.

Respecto a la organización europea, uno de los primeros desafíos de Magyar será restablecer las relaciones con ella. La ministra de Exteriores designada, Anita Orbán, tendrá la tarea de normalizar los lazos diplomáticos, que se deterioraron debido a las políticas del anterior líder en áreas como la migración y la libertad de prensa.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

LEER MÁS
La maravilla natural del mundo que no pertenece a un único país: abarca 9 territorios de Sudamérica y 'llega' hasta Europa

La maravilla natural del mundo que no pertenece a un único país: abarca 9 territorios de Sudamérica y 'llega' hasta Europa

LEER MÁS
Científicos griegos crean sus primeras dunas artificiales para proteger las costas

Científicos griegos crean sus primeras dunas artificiales para proteger las costas

LEER MÁS
La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

LEER MÁS
China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
León XIV cumple un año de su pontificado marcado por la defensa de la paz y el fin de las guerras ante Trump

León XIV cumple un año de su pontificado marcado por la defensa de la paz y el fin de las guerras ante Trump

LEER MÁS
La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS
Estados Unidos desclasifica 162 archivos sobre ovnis, entre fotos, videos y documentos de fenómenos inexplicables

Estados Unidos desclasifica 162 archivos sobre ovnis, entre fotos, videos y documentos de fenómenos inexplicables

LEER MÁS
El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025