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Italia multa a Meta con más de US$885 millones por acceder a fotos y videos de usuarios de Facebook sin consentimiento

La sanción representa el 0,47% de la facturación global del grupo y exige que desactive la función de acceso a fotos en 60 días, requiriendo autorización previa.

La Autoridad de Protección de Datos de Italia multa con 805 millones de euros a Meta Platforms por acceder a fotos y metadatos de 20 millones de usuarios sin autorización en Facebook.
La Autoridad de Protección de Datos de Italia multa con 805 millones de euros a Meta Platforms por acceder a fotos y metadatos de 20 millones de usuarios sin autorización en Facebook. | Foto: AFP
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La Autoridad de Protección de Datos de Italia sancionó este sábado 14 de noviembre con 805 millones de euros (US$887 millones) a Meta Platforms Ireland Limited por acceder, mediante Facebook, a archivos multimedia y metadatos en teléfonos Android de 20 millones de personas sin permiso expreso. La penalidad, equivalente al 0,47% de la facturación global del conglomerado, castiga la herramienta denominada Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook, activa desde 2023 para proponer publicaciones con contenido local de los dispositivos.

El regulador otorgó a la tecnológica un plazo de 60 días para deshabilitar por defecto dicha función y exigir una autorización independiente previa a su activación. Según reportes de Reuters, la pesquisa excluyó el presunto empleo de estas imágenes para entrenar sistemas de inteligencia artificial, práctica que el grupo empresarial niega, y se suma a otro castigo multimillonario dictado previamente en Estados Unidos por hechos similares.

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Facebook accedió sin transparencia a fotos y videos en dispositivos Android

Tras una pesquisa iniciada en julio de 2025 por denuncia del Centro de Protección de los Consumidores y Usuarios de Bolzano, la autoridad italiana determinó que Facebook examinaba de forma permanente el archivo fotográfico, grabaciones y metadatos de sus usuarios mediante una herramienta activa desde 2023. El sistema operaba bajo una autorización única y preactivada bajo el aviso genérico "habilitar otras funciones", fórmula que ocultaba el rastreo real para sugerencias de publicación sin consentimiento libre e informado, infringiendo el artículo 122 del Código de Privacidad nacional y la directiva europea ePrivacy.

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Para fijar la sanción de 805 millones de euros, el organismo evaluó el amplio volumen de afectados, la prolongada infracción, un expediente previo de 2019 y la "escasa colaboración" de la tecnológica californiana durante el proceso. Como único atenuante, la entidad consideró los cambios técnicos posteriores al reclamo, aunque los calificó como "tardíos y limitados a los usuarios que actualizan la aplicación".

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Antecedentes de privacidad de Meta en Europa y EE. UU.

El historial regulatorio del conglomerado tecnológico incluye la sanción de un millón de euros impuesta a Facebook en junio de 2019 por el Garante tras el escándalo de Cambridge Analytica. Según esa entidad italiana, una herramienta de pruebas psicológicas recopiló información privada de sus suscriptores y contactos sin permiso, situación que dejó expuestos los registros de 214.077 ciudadanos locales ajenos al servicio.

A nivel continental, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda aplicó en mayo de 2023 otra penalización de 1.200 millones de euros contra la corporación por trasladar expedientes personales desde la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo hacia Estados Unidos. Dicho organismo resolvió que las salvaguardas implementadas resultaban insuficientes frente a los riesgos sobre las libertades fundamentales advertidos previamente por la justicia comunitaria.

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