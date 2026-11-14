Atentan con explosivo contra la casa de un periodista del diario La Prensa en Panamá La Fiscalía Regional de San Miguelito investiga el atentado. Rolando Rodríguez preparaba un reportaje sobre exfuncionarios y un contratista del Estado.

La residencia de Rolando Rodríguez, subdirector de La Prensa, fue atacada con un explosivo en Brisas del Golf, Panamá, durante la madrugada del 14 de noviembre. | Foto: capturas/La Prensa

La residencia de Rolando Rodríguez, subdirector de La Prensa, fue atacada con un explosivo en Brisas del Golf, Panamá, durante la madrugada del 14 de noviembre. | Foto: capturas/La Prensa

La residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, fue atacada con un artefacto explosivo durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf, en Panamá. La Fiscalía Regional de San Miguelito abrió una investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades, según confirmaron fuentes del Ministerio Público a TVN Noticias.

El atentado ocurrió mientras el comunicador preparaba una publicación sobre exfuncionarios y un contratista del Estado. De acuerdo con Mi Diario, había solicitado las versiones de las personas mencionadas entre el miércoles y el jueves, antes de difundir el reportaje. Hasta el momento, no se ha establecido una relación entre ese trabajo y la agresión.

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Esposa y mascotas del periodista estaban en casa durante atentado

Un ataque con explosivos afectó la residencia del comunicador Rodríguez en Ciudad de Panamá cerca de las 2.30 a. m. De acuerdo con reportes de La Prensa, Mi Diario y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), un sujeto arribó en taxi al lugar, descendió del transporte y arrojó un artefacto hacia la fachada. Cámaras de videovigilancia vecinales captaron al sospechoso frente al inmueble instantes previos a la detonación que originó el fuego.

La deflagración calcinó por completo dos automóviles aparcados en la cochera y provocó averías estructurales en la propiedad, situación que requirió la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas. Aunque el reportero estaba fuera de la capital panameña al momento del incidente, su esposa —quien descansaba junto a sus mascotas— logró evacuar la casa completamente ilesa.

SIP y EditoRed exigen justicia y protección urgente tras grave atentado en Panamá

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el atentado y lo calificó como "un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata", según reportó Mi Diario. Esta institución internacional demandó esclarecer lo ocurrido y otorgar garantías de seguridad al comunicador y a su entorno familiar.

A este repudio se unió la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de Europa, América Latina y el Caribe (EditoRed), entidad que reclamó una pesquisa rápida, profunda e imparcial, junto con protocolos de resguardo para el personal del periódico. "La libertad de prensa es un derecho de toda la ciudadanía", afirmó el organismo en un boletín difundido por TVN Noticias.