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Analizan la nieve recién caída en California y encuentran hasta 7.480 microplásticos por metro cuadrado al día: ni las montañas más remotas se salvan

Estos hallazgos son preocupantes, ya que Sierra Nevada contribuye al 30% del suministro de agua dulce en California, y los microplásticos podrían comprometer la calidad del agua.

Un estudio de la Universidad de California revela la presencia de miles de microplásticos en la nieve de Sierra Nevada, llegando a 7.480 partículas por metro cuadrado al día.
Un estudio de la Universidad de California revela la presencia de miles de microplásticos en la nieve de Sierra Nevada, llegando a 7.480 partículas por metro cuadrado al día. | Foto: Britanica
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La nieve recién caída suele asociarse con paisajes limpios y alejados de la contaminación. Sin embargo, un estudio científico realizado en Sierra Nevada en California encontró miles de partículas microscópicas de plástico incluso en zonas de alta montaña distantes de las ciudades.

La investigación, desarrollada por científicos de la Universidad de California en Riverside y publicada en la revista Environmental Science & Technology, analizó muestras durante seis meses. Los resultados revelaron hasta 7.480 microplásticos por metro cuadrado al día en uno de los puntos estudiados, una cifra que evidencia el alcance de esta contaminación.

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Encuentran miles de microplásticos incluso en las zonas más remotas de Sierra Nevada

Los investigadores recogieron muestras en siete emplazamientos de montaña, algunos de ellos tan aislados que necesitaron utilizar remontes o esquís para llegar. En los puntos más alejados de la actividad humana, las tasas de deposición oscilaron entre 267 y 3.190 partículas por metro cuadrado al día.

En Mammoth Mountain, una zona con mayor influencia humana, los registros fueron todavía más elevados: alcanzaron entre 3.242 y 7.480 partículas por metro cuadrado al día. Los científicos también identificaron materiales como polietileno, polipropileno y poliéster, presentes en envases, embalajes y tejidos sintéticos.

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¿Cómo llegan los microplásticos a la nieve y por qué preocupa su presencia?

Las partículas se desprenden de diferentes materiales debido al desgaste, la fricción y la degradación de los productos plásticos. Una vez suspendidas en el aire, las corrientes atmosféricas pueden transportarlas a grandes distancias hasta que los cristales de hielo las capturan durante las nevadas y las depositan sobre las montañas.

El hallazgo genera preocupación porque Sierra Nevada proporciona aproximadamente el 30% del suministro de agua dulce de California. Durante el deshielo, parte de los microplásticos acumulados podría desplazarse hacia arroyos, ríos y embalses; sin embargo, el estudio no determinó cuántas partículas llegan al agua potable ni evaluó sus posibles efectos sobre la salud humana.

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