Irlanda denuncia una probable campaña coordinada de falsas alertas de bomba contra vuelos y medios en Europa Irlanda denunció una probable campaña coordinada de falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales y medios de comunicación en Europa. Los avisos provocaron desvíos de aviones, evacuaciones y operativos policiales, aunque no se encontraron explosivos en los incidentes reportados.

Irlanda denunció una probable campaña coordinada de falsas alertas de bomba contra vuelos comerciales y medios de comunicación en Europa, después de una semana marcada por decenas de amenazas que obligaron a activar protocolos de seguridad en distintos países. Aunque varios aviones fueron desviados, inspeccionados o escoltados por cazas, las autoridades no encontraron explosivos en los casos reportados.

El Gobierno irlandés reconoció que todavía no se conoce quién está detrás de los mensajes ni si responden a una operación centralizada o a acciones individuales. Sin embargo, consideró probable que los incidentes formen parte de una campaña destinada a causar perturbaciones. Las amenazas también alcanzaron a medios como Sky News, en Reino Unido, y TF1, en Francia.

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La situación preocupa a las autoridades de Irlanda por la proximidad de dos encuentros europeos en Dublín. El país recibirá el siguiente jueves a unos 55 jefes de Estado y de Gobierno durante una reunión de la Comunidad Política Europea (CPE). Al día siguiente tendrá lugar un encuentro informal de los líderes de la Unión Europea (UE).

Decenas de vuelos recibieron falsas amenazas de bomba

La oleada afectó a conexiones aéreas de distintos puntos del continente. El viernes, once vuelos con salida o destino en Praga recibieron avisos, al igual que cuatro aeronaves que se dirigían a Madrid y otra que cubría la ruta entre Lisboa y Roma.

Francia también registró cuatro alertas contra aviones que atravesaban su espacio aéreo. Tres aterrizaron en el aeropuerto parisino de Orly y uno en Burdeos, sin incidentes. En Hungría, tres avisos contra aeronaves llevaron a la OTAN a ordenar la intervención de cazas Gripen para escoltar vuelos comerciales.

El día anterior, al menos 25 vuelos europeos habían recibido amenazas, según uno de los reportes. Entre las compañías afectadas figuraban las irlandesas Aer Lingus y Ryanair. La sucesión de avisos obligó a desviar aparatos y movilizó a equipos policiales y especializados en explosivos.

RTÉ fue evacuada tras recibir un aviso por correo

La radiotelevisión pública irlandesa RTÉ evacuó sus instalaciones el viernes después de recibir un mensaje amenazante por correo electrónico. La alerta también fue enviada a otras organizaciones periodísticas de Irlanda y Reino Unido.

La Garda, la policía irlandesa, desplazó agentes al edificio, incluidos integrantes de su Unidad de Respuesta Armada, para comprobar si existía algún artefacto explosivo. Como medida preventiva, la cadena sustituyó temporalmente su programación habitual por contenidos grabados.

La policía confirmó que tenía conocimiento de otros mensajes dirigidos a medios de comunicación europeos y aseguró que investigaría los hechos. La ministra de Defensa, Helen McEntee, calificó la situación de «extremadamente preocupante» por sus posibles efectos sobre la seguridad de los próximos encuentros internacionales en Dublín.

Aeropuertos de varios países activaron protocolos de seguridad

En Copenhague, la policía recibió avisos por segundo día consecutivo, pero aseguró que no existió peligro para los pasajeros. En Lisboa, un vuelo de Ryanair con destino a Roma despegó con más de dos horas de retraso, después de una inspección de la aeronave y nuevos controles a los viajeros y sus equipajes.

En España, cuatro vuelos procedentes de Londres y Múnich recibieron alertas que las autoridades descartaron. En Italia, un avión de Wizz Air que viajaba de Praga a Roma aterrizó de emergencia en Venecia, lo que provocó la suspensión temporal del tráfico aéreo en ese aeropuerto.

La Comisión Europea activó un mecanismo con el fin de facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros. Francia, por su parte, abrió una investigación para determinar el origen de los mensajes.

Expertos vinculan la ola de alertas con operaciones híbridas

Las autoridades europeas han advertido en los últimos meses sobre un aumento de acciones de desestabilización que atribuyen a Rusia o Irán, entre ellas campañas de desinformación, sabotajes y ciberataques. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado que esos países estén detrás de las falsas alertas.

Jean Marc Rickli, director de riesgos globales y emergentes del Centro de Política de Ginebra, situó los incidentes dentro del contexto de las operaciones híbridas contra Estados europeos. Advirtió que estos avisos tienen un coste reducido para sus autores, pero provocan efectos logísticos y alteran la percepción de seguridad de la población.

El jefe de la policía londinense, Mark Rowley, pidió evitar respuestas desproporcionadas ante cada mensaje. En declaraciones a BBC Radio 4, recordó las falsas llamadas de bomba durante la época de amenazas vinculadas al IRA y señaló que las autoridades deberán adaptar sus métodos para distinguir los avisos creíbles de los engaños.

Algunos mensajes enviados a los aeropuertos de Roma y Sofía fueron atribuidos supuestamente al grupo ultranacionalista ruso Estado Masculino. Sin embargo, la organización negó cualquier implicación y no se ha verificado una conexión con los hechos.