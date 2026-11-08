EE. UU. enviará geólogos a Panamá para investigar las fallas tectónicas tras el terremoto de magnitud 7.5 que dejó miles de viviendas dañadas El terremoto dejó tres personas fallecidas y miles de viviendas dañadas en diversas provincias, además de generar más de 2.300 deslizamientos de tierra y afectar centros educativos.

El terremoto dejó tres víctimas fatales, miles de viviendas dañadas y más de 2.300 deslizamientos, lo que ha llevado a miles a buscar refugio en albergues tras el desastre.

El terremoto dejó tres víctimas fatales, miles de viviendas dañadas y más de 2.300 deslizamientos, lo que ha llevado a miles a buscar refugio en albergues tras el desastre. Foto: Magnific

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) enviará aproximadamente cinco especialistas en fallas tectónicas a Panamá para investigar el sistema geológico relacionado con el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país el pasado 9 de octubre. El movimiento sísmico provocó graves daños en viviendas, escuelas e infraestructuras de varias provincias.

La investigación busca examinar los sistemas de fallas y documentar los desplazamientos del terreno para comprender mejor el comportamiento tectónico de la región. Los trabajos estarán coordinados con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá y contarán con la participación de especialistas de Costa Rica y el Colegio de Geólogos panameño.

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Geólogos de Estados Unidos investigarán las fallas tectónicas relacionadas con el terremoto

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, informó que se gestionan las colaboraciones con la institución estadounidense para desarrollar investigaciones de campo. Los expertos también analizarán el sistema de fallas Azuero-Soná, relacionado con el movimiento sísmico de octubre, y sus posibles modificaciones.

El terremoto ocurrió a las 12.56 p. m. del 9 de octubre y tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, a cuatro kilómetros de profundidad. Mientras el instituto panameño estableció una magnitud de 7.5, el USGS calculó inicialmente 7.7. Según Luque, el movimiento liberó energía acumulada durante aproximadamente un siglo en una parte del sistema tectónico.

El terremoto dejó tres fallecidas, miles de viviendas dañadas y más de 2.300 deslizamientos

El balance del Sistema Nacional de Protección Civil, actualizado al 2 de noviembre, identificó 4.633 viviendas con daños totales y otras 11.107 con afectaciones moderadas o parciales. Además, tres mujeres fallecieron como consecuencia del terremoto y 3.356 damnificados permanecían en 113 albergues sin poder regresar a sus hogares.

Los daños también alcanzaron a 619 centros educativos y otras infraestructuras, mientras que las imágenes satelitales permitieron identificar preliminarmente 2.351 deslizamientos de tierra. Hasta el 5 de noviembre, el Instituto de Geociencias contabilizaba 1.370 réplicas, entre ellas dos movimientos de magnitudes 5.8 y 5.9 registrados el 31 de octubre.