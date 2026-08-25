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MTC impulsa nuevas rutas aéreas y conectará Cusco con Santiago sin escala en Lima

La nueva ruta comenzará a operar en enero de 2027, mientras que Lima-Río de Janeiro iniciará vuelos diarios desde diciembre. A estas conexiones se sumará la reactivación de la ruta Lima-Puerto Maldonado, en medio del crecimiento de la demanda turística y del transporte aéreo internacional.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), acompañó técnicamente a SKY Airline Perú durante el proceso de certificación que permitirá poner en marcha dos nuevas rutas internacionales directas: Lima-Río de Janeiro y Cusco-Santiago de Chile. Las conexiones comenzarán a operar entre diciembre de 2026 y enero de 2027, en un contexto de mayor movimiento de pasajeros internacionales y crecimiento de la demanda turística.

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La ruta Lima-Río de Janeiro iniciará operaciones el 28 de diciembre de 2026 con una frecuencia diaria y aeronaves Airbus A320neo, con capacidad para 186 pasajeros. La nueva conexión ampliará las alternativas de vuelos directos entre Perú y Brasil, uno de los mercados relevantes para el turismo nacional.

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Cusco tendrá vuelo directo a Santiago de Chile desde enero de 2027

A partir del 3 de enero de 2027, Cusco y Santiago de Chile quedarán conectados mediante un vuelo diario, con siete frecuencias semanales. La operación permitirá que los visitantes internacionales lleguen directamente a la Ciudad Imperial sin realizar una escala previa en Lima, mientras que los pasajeros cusqueños tendrán una nueva alternativa para viajar a Chile.

Santiago se sumará así a Bogotá y La Paz como uno de los destinos internacionales directos desde Cusco, lo que amplía la red de conexiones de la ciudad y diversifica las opciones disponibles para los viajeros.

El potencial de esta ruta se observa en el comportamiento reciente del tráfico aéreo. Entre enero y junio de 2026, Cusco movilizó 67.688 pasajeros internacionales, 16% más que en el mismo periodo del año anterior. A ello se suma el impacto económico del turismo: los visitantes internacionales que llegan al destino registran un gasto promedio de US$1.919 y una permanencia de siete días, según información difundida por el MTC.

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Lima-Río de Janeiro ampliará conexión aérea con Brasil

La nueva ruta entre Lima y Río de Janeiro comenzará a operar el 28 de diciembre, también con una frecuencia diaria. La conexión permitirá ampliar la oferta de vuelos entre ambos países y atender parte de la demanda de viajeros por motivos turísticos y de negocios.

Brasil mantiene una posición importante dentro del flujo turístico hacia el Perú. Entre enero y julio de 2026, más de 103.000 visitantes brasileños llegaron al país, convirtiendo a Brasil en el cuarto principal mercado emisor de turistas. La conexión con Río de Janeiro se incorporará, además, a la oferta que ya enlaza Lima con São Paulo.

Estas nuevas operaciones se producen mientras el transporte aéreo internacional mantiene una trayectoria ascendente. Entre enero y junio de este año, Perú movilizó 6 millones 48.228 pasajeros en vuelos internacionales, 3,6% más que en el mismo periodo de 2025.

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MTC busca ampliar la conectividad aérea hacia más destinos

El fortalecimiento de las rutas internacionales se complementará con la reactivación de la conexión Lima-Puerto Maldonado, prevista para el 1 de marzo de 2027 con un vuelo diario. Esta ruta permitirá conectar directamente la capital con la Amazonía peruana y se sumará al enlace Cusco-Puerto Maldonado que ya opera la aerolínea.

El acompañamiento a estas operaciones forma parte del Kit de Impulso a la Conectividad Aérea, iniciativa de la DGAC orientada a identificar y viabilizar nuevas rutas mediante la coordinación con las aerolíneas y el seguimiento de los procedimientos técnicos y regulatorios.

El objetivo es aprovechar el crecimiento de la demanda para conectar más destinos con mercados internacionales y, con ello, favorecer el turismo y la actividad económica de las regiones.

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