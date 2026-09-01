Great Blasket Island busca una pareja para trabajar en su isla deshabitada en Irlanda, atendiendo a viajeros y gestionando sus instalaciones. | Composición LR/Great Blasket Island/Freepik

Great Blasket Island busca una pareja para trabajar en su isla deshabitada en Irlanda, atendiendo a viajeros y gestionando sus instalaciones. | Composición LR/Great Blasket Island/Freepik

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Great Blasket Island ofrece cada año la oportunidad de habitar una isla deshabitada del Atlántico y percibir ingresos a cambio de atender viajeros. Este empleo se orienta a una pareja responsable del turismo en el paraje situado frente a la península de Dingle, en el condado irlandés de Kerry, según la página oficial de la convocatoria.

El proceso de selección finalizó para la temporada 2026. Sin embargo, el reclutamiento acostumbra habilitarse a inicios de enero. Así, una próxima fase abriría en esa fecha si los gestores conservan su agenda habitual, tras la edición difundida el 9 de enero por Radio Kerry.

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¿Cuáles son las tareas y beneficios de la vacante laboral en Great Blasket Island?

El llamado convoca a dos personas para asumir la administración del establecimiento cafetero y los tres inmuebles turísticos situados en este paraje de Irlanda. Las tareas principales abarcan la atención al público, el reacondicionamiento de las instalaciones tras el término de cada estadía y la provisión de alimentos sencillos. La convocatoria abarca la temporada operativa comprendida entre los meses de abril y mediados de octubre.

Respecto a la compensación económica, los organizadores aclaran: “Sí, se paga un salario, que se discutirá con más detalle durante la solicitud”. La propuesta incluye alojamiento dentro del predio e insumos básicos diarios sin costo para los trabajadores seleccionados. El proceso de postulación se mantiene activo mediante el canal oficial del proyecto insular.

Alojamiento gratuito en una habitación compartida situada sobre la cafetería.

Alimentación básica entregada desde el territorio continental.

Baño privado, sala de estar y cocina para uso de los trabajadores.

Servicio de lavandería realizado fuera de la isla.

Posibles labores generales de mantenimiento cuando el mal tiempo impida la llegada de visitantes.

Gastos de viaje hasta el punto de embarque no cubiertos.

Artículos de higiene personal y bebidas alcohólicas no incluidos.

¿Cuándo abre la convocatoria 2027 para trabajar en Great Blasket Island y qué requisitos exige?

Para postular a este empleo en Irlanda, los aspirantes deben dominar el inglés de forma fluida, dado que el contacto con visitantes internacionales es diario. El conocimiento del idioma irlandés suma puntos, aunque carece de carácter excluyente. Asimismo, la emisora Radio Kerry resaltó la necesidad de contar con destreza y creatividad en la gestión de contenidos digitales.

El proceso de selección 2026 omitió un límite de edad en sus bases iniciales. No obstante, el personal proveniente de países externos a la Unión Europea requiere un visado de trabajo previo, pues los organizadores no tramitan patrocinios migratorios. El perfil demanda individuos con fortaleza física, autonomía y capacidad de adaptación a la soledad, advirtiendo que no se trata de unas vacaciones y que la labor operativa se intensifica en la época alta.

Hasta septiembre de 2026, la administración mantiene sin definir el calendario oficial de postulaciones para la campaña 2027. Tomando como referencia la edición previa —anunciada el 9 de enero con inicio de contrato el 1 de abril—, el registro virtual abriría a inicios del próximo año. El período laboral finalizaría hacia mediados de octubre, sujeto a las condiciones meteorológicas, publicándose cualquier actualización en el sitio web de la isla y sus canales oficiales.