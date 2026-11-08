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Detienen en Argentina a un hombre de 49 años por presuntas amenazas de muerte contra el papa León XIV antes de su visita oficial

La detención se realizó en menos de 24 horas, tras recibir información sobre la amenaza. Las autoridades actuaron rápidamente para garantizar la seguridad.

Las autoridades continúan investigando el caso, y la noticia se encuentra en desarrollo.
Las autoridades continúan investigando el caso, y la noticia se encuentra en desarrollo.Foto: AFP
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La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina confirmó la detención de un hombre acusado de realizar amenazas de muerte contra el papa León XIV, a pocas horas de su llegada al país sudamericano. El procedimiento se concretó en menos de 24 horas desde que las autoridades recibieron información sobre la intimidación.

Según el medio argentino Infobae, el sospechoso tiene 49 años y fue detenido en la localidad de Pilar, en las afueras de Buenos Aires. Durante el operativo, los investigadores encontraron tres teléfonos móviles y un dron en su domicilio, cuyos posibles vínculos con la amenaza están siendo analizados.

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¿Cómo descubrieron las amenazas de muerte contra el papa León XIV?

La investigación comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina comunicó la existencia de una llamada intimidatoria contra la vida del pontífice. A partir de esa información, la SIDE coordinó las acciones que permitieron identificar y localizar al presunto responsable.

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El organismo de inteligencia informó que la detención se realizó en menos de 24 horas desde que obtuvo los primeros datos sobre la amenaza. Aunque el Gobierno argentino no difundió la identidad del sospechoso ni mayores detalles del procedimiento, Infobae señaló que se trataría de un hombre que trabaja como obrero.

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¿Qué encontraron en la vivienda del detenido antes de la visita papal?

Durante el allanamiento en la localidad de Pilar, las autoridades encontraron tres teléfonos móviles, uno de los cuales habría sido utilizado para realizar la llamada intimidatoria. También incautaron un dron cuyas capacidades operativas están siendo investigadas por los especialistas.

De acuerdo con las fuentes oficiales citadas por Infobae, el hombre enfrenta acusaciones por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. La detención se produjo antes de la visita de León XIV a Argentina, donde el pontífice permanecerá cuatro días y tiene previsto participar en actividades multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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