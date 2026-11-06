Al menos 18 personas heridas en las protestas de Francia denunciaran al ministro del Interior por "mutilaciones" Laurent Nuñez defiende la utilización de estas armas como necesarias para las fuerzas de seguridad, mientras se abren investigaciones internas sobre las actuaciones policiales en las recientes movilizaciones.

Los abogados de al menos 18 manifestantes heridos durante las protestas que sacuden Francia desde mediados de septiembre anunciaron que denunciarán al ministro del Interior, Laurent Nuñez, ante la Corte de Justicia de la República, por su presunta responsabilidad en las mutilaciones ocasionadas durante las intervenciones policiales.

La denuncia, que será presentada en un plazo de tres semanas, cuestiona las instrucciones impartidas por el titular de Interior para utilizar armamento cuyo potencial lesivo, según los representantes legales, era conocido por las autoridades. Los abogados sostienen que estos dispositivos no deberían emplearse en operaciones de mantenimiento del orden público.

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De acuerdo con un recuento de la agencia AFP, alrededor de 20 personas sufrieron heridas graves desde mediados de septiembre. Entre las lesiones documentadas figuran amputaciones de manos, fracturas de mandíbula y pérdida de un ojo, provocadas por disparos de lanzadores de balas de defensa (LBD) y granadas lacrimógenas y aturdidoras.

"Hoy consideramos que es imperativo apuntar a quien es responsable", declaró el abogado Arié Alimi, durante el anuncio de la acción judicial. El representante legal también precisó que la denuncia estará dirigida contra las órdenes emitidas por el ministro para autorizar el empleo de estas armas, pese a los riesgos que representan para la integridad física de las personas.

"Órdenes que dio sobre el uso de estas armas que sabe que mutilan, que sabe que son armas de guerra, que sabe que no deben utilizarse en el mantenimiento del orden", afirmó Alimi, acompañado por otros abogados.

El ministro defiende el uso de las armas policiales

Laurent Nuñez rechazó los cuestionamientos sobre la utilización de estos dispositivos y defendió su incorporación a los procedimientos de intervención de las fuerzas de seguridad. "Este armamento de rango intermedio es imprescindible para la actuación de las fuerzas de seguridad", sostuvo el ministro, quien también defendió el marco legal que regula su empleo.

Sobre la denuncia anunciada por los abogados, aseguró que está dispuesto a responder ante cualquier procedimiento judicial. "Estoy muy tranquilo y muy firme en mis convicciones", manifestó.

Más de un centenar de investigaciones internas

Mientras se prepara la acción judicial contra el ministro, las autoridades francesas mantienen abiertas diversas investigaciones internas relacionadas con las intervenciones policiales durante las movilizaciones.

Según un balance actualizado al 30 de octubre y proporcionado por una fuente cercana al caso, la Policía abrió 105 investigaciones. De ellas, 52 corresponden a actuaciones durante las protestas estudiantiles, otras 48 están relacionadas con los operativos del 17 y 18 de octubre, y cinco se refieren a hechos ocurridos el 24 de octubre.