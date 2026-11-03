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La primera ciudad de América Latina donde el papa León XIV celebrará una misa: está a 370 kilómetros de Montevideo y limita con Argentina

Con atractivos turísticos como las termas de Guaviyú y Almirón, y el famoso postre Chajá, Paysandú busca mostrar su hospitalidad y promover su oferta turística durante la visita papal.

El papa León XIV celebrará su primera misa en América Latina el 7 de noviembre en Paysandú.
El papa León XIV celebrará su primera misa en América Latina el 7 de noviembre en Paysandú. | Uruguay NaturalUruguay Natural
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El oeste de Uruguay será el escenario de la primera misa que el papa León XIV celebrará en América Latina durante su visita a la región. La ceremonia está programada para el próximo sábado 7 de noviembre en el Parque París Londres.

Esta ciudad fronteriza espera recibir a decenas de miles de fieles procedentes de distintos puntos del territorio charrúa y de países vecinos. Su ubicación frente a la localidad argentina de Colón facilitará el desplazamiento de visitantes que cruzarán el puente internacional General Artigas para participar en la celebración religiosa.

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Paysandú se prepara para recibir al papa León XIV

Ubicada a unos 370 kilómetros de Montevideo, Paysandú espera convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la visita papal. El intendente Nicolás Olivera calificó la ceremonia como "uno de los acontecimientos más significativos en la historia del departamento", dijo a la agencia EFE.

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Las autoridades locales también buscan aprovechar la llegada de los visitantes para mostrar la hospitalidad de la ciudad y promover su oferta turística. Entre los sectores que esperan una mayor actividad se encuentran los hoteles, los restaurantes y los establecimientos gastronómicos.

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Termas y un postre reconocido entre los mejores del mundo

Además de recibir al pontífice, la ciudad cuenta con atractivos naturales como las termas de Guaviyú, conocidas por sus aguas dulces, y las de Almirón, que destacan por ser las únicas de agua salada de la nación oriental. También sobresalen el área protegida Montes de Queguay y la Meseta de Artigas.

La ciudad es, además, el lugar de origen del Chajá, un postre creado en 1927 por Orlando Castellano. Su preparación combina merengue, bizcochuelo y crema, y en 2023 fue incluido por Taste Atlas entre los 30 mejores pasteles del mundo. Con motivo de la visita papal, se prepara una presentación especial de este dulce tradicional.

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