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Santiago Peña anuncia "acción concreta" ante la crisis del Ueno Bank y promete "cubrir el 98%" de los afectados

Mientras ocho directivos comparecieron ante la Fiscalía, el presidente paraguayo anunció una iniciativa legislativa para garantizar la devolución de los depósitos al 98% de los ahorristas.

Peña se reunió con los presidentes del Congreso para acelerar la aprobación de la ley. Foto: Captura de X.
Peña se reunió con los presidentes del Congreso para acelerar la aprobación de la ley. Foto: Captura de X.
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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que su Gobierno impulsará una iniciativa legislativa para garantizar la devolución de los ahorros al 98% de los clientes afectados por la intervención de Ueno Bank, ordenada por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a problemas de solvencia.

"Con la aprobación de esta ley, estaremos dando una acción concreta y eficaz para cubrir el 98% de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana", afirmó el mandatario, quien reconoció la preocupación generada entre los clientes por la imposibilidad de acceder a sus recursos.

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"Detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos", expresó el presidente, al defender la necesidad de acelerar una respuesta institucional para los afectados.

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Peña informó que se reunió con los presidentes de ambas cámaras legislativas para promover la aprobación de la propuesta e instó a los congresistas a darle curso "en la brevedad posible".

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Cambios en el Banco Central y advertencia

Como parte de las medidas, el mandatario también remitió al Congreso el pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Abogado como nuevo titular del Banco Central del Paraguay, junto con Pedro Acosta y Ethel González como integrantes de su directorio.

El líder paraguayo defendió las candidaturas al señalar que los tres cuentan con experiencia en el sector bancario y en la gestión de situaciones complejas. "Particularmente experiencia en el manejo de situaciones de crisis", sostuvo.

La reorganización del organismo se produce después de que su anterior titular, Carlos Carvallo, pusiera su cargo a disposición en medio de los cuestionamientos por su pasado al frente de la Financiera Ueno, posteriormente convertida en Ueno Bank. Carvallo había asumido la presidencia del BCP en 2023, tras ser designado por Peña.

La integrante del directorio del organismo, Liana Caballero, asumió la conducción interina y pidió tranquilidad a los ahorristas. También aseguró que las autoridades trabajarán para que los afectados puedan recuperar sus depósitos.

Por su parte, Peña advirtió que las personas involucradas en eventuales irregularidades deberán responder ante la justicia. "Ya lo están haciendo ante la justicia sin excepciones", afirmó.

Ocho directivos comparecen ante la Fiscalía

En paralelo al anuncio presidencial, ocho integrantes de la cúpula directiva de Ueno Bank comparecieron ante el Ministerio Público, un día después de la intervención de la entidad.

Entre los investigados figuran Miguel Vásquez, principal accionista y uno de los fundadores del banco; Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente del directorio; Julio Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller. También fueron trasladados Miguel Ángel Almada, Mariana Torres Rubiani y Diana Mongelos González.

Los directivos habían pasado la noche en dependencias policiales de Asunción tras entregarse a las autoridades. Su traslado hasta la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad.

La comparecencia provocó reclamos de ahorristas concentrados en los exteriores de la sede fiscal, quienes exigieron respuestas por el dinero inmovilizado. Algunos manifestantes cuestionaron el trato recibido por los investigados y denunciaron el perjuicio económico.

Depósitos de millones de clientes

Cabe recordar que el Banco Central dispuso el martes, por unanimidad, iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido.

La decisión implicó el cierre de los servicios de la entidad. Desde entonces, los usuarios no pueden operar mediante la aplicación, las tarjetas ni los cajeros automáticos.

Según cifras de la propia institución, Ueno Bank contaba con alrededor de tres millones de clientes y administraba más de 800 millones de dólares en recursos públicos, entre ellos unos 380 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de gestionar los fondos de jubilación de la mayoría de los trabajadores paraguayos.

El proceso de resolución mantiene congelados los activos y pasivos del banco mientras la Superintendencia de Bancos realiza el balance correspondiente para determinar el alcance de las obligaciones y los recursos disponibles.

El Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 228 millones de guaraníes por persona, equivalentes a unos 38.200 dólares. Para quienes superen ese límite, la recuperación dependerá del resultado de la evaluación financiera.

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