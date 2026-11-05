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Alaska y Misisipi mantienen en suspenso dos escaños del Senado de EE.UU. tras las elecciones de medio mandato

En Alaska, Mary Peltola lidera con cerca de 600 votos sobre Dan Sullivan, aunque el voto por correo podría extender el resultado hasta mediados de noviembre. Se esperan más papeletas del sistema de votación por orden de preferencia.

Las elecciones en EE.UU. dejaron dos escaños del Senado sin definir en Alaska y Misisipi
Las elecciones en EE.UU. dejaron dos escaños del Senado sin definir en Alaska y MisisipiAFP
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Las elecciones en Estados Unidos dejaron 2 escaños del Senado federal sin un ganador definido en Alaska y Misisipi. Aunque los demócratas ya aseguraron el control de la Cámara alta con 54 puestos frente a los 44 republicanos, las contiendas pendientes mantienen abierto el recuento de los últimos votos y podrían extender la definición hasta mediados de noviembre.

En Alaska, la demócrata Mary Peltola aventajaba por poco más de 600 votos al senador republicano Dan Sullivan, con alrededor del 75% de las papeletas escrutadas. En Misisipi, Scott Colom tenía una diferencia de cerca de 1.200 sufragios frente a la actual senadora Cindy Hyde-Smith, con más del 95% del escrutinio. Incluso si los republicanos ganan ambas disputas, no podrán revertir la mayoría demócrata.

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El voto por correo retrasa el resultado en Alaska

La contienda de Alaska podría tardar varias semanas en resolverse por el volumen de papeletas enviadas por correo y el sistema de votación por orden de preferencia que utiliza el estado. Una parte de los sufragios todavía debe llegar a las autoridades, mientras que otros corresponden a votos anticipados presenciales que aún no se incorporaron al recuento.

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Este mecanismo permite que los electores ordenen a los candidatos según sus preferencias. Si ninguno supera el 50% de los votos en la primera vuelta, se elimina al aspirante con menos apoyos y sus sufragios se distribuyen de acuerdo con la segunda opción marcada por cada votante. El procedimiento se repite hasta que uno de los postulantes obtiene la mayoría.

Si ningún candidato alcanza ese porcentaje tras el primer recuento, la tabulación de las preferencias está prevista para el 18 de noviembre. Peltola advirtió que el proceso no será instantáneo y pidió paciencia a los ciudadanos. "Los resultados no serán inmediatos, pero los habitantes de Alaska son pacientes. Solo queremos asegurarnos de que la gente de los 48 estados contiguos sepa que no serán horas, ni días, sino semanas", afirmó.

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Trump pide transferir votos a Dan Sullivan

La disputa también quedó marcada por una polémica electoral. La campaña de Peltola fue acusada de intentar incluir en la papeleta a un candidato llamado Daniel J. Sullivan, cuyo nombre era similar al del senador republicano. La intención, según las denuncias difundidas por The New York Times, habría sido confundir a los votantes. La demócrata negó esas acusaciones.

Donald Trump utilizó el caso para cuestionar el resultado y pidió que los sufragios del aspirante con nombre parecido se agregaran a los de Sullivan. "Los votos del falso Dan Sullivan, sumados a los del otro ‘inútil’ que los demócratas pusieron en la papeleta, deberían transferirse de inmediato al verdadero Dan Sullivan, y se acabó la elección: él ganaría fácilmente. ¡No hay otra solución justa!", escribió el presidente en Truth Social.

Trump y dirigentes republicanos también solicitaron que Peltola fuera descalificada. Sin embargo, el recuento de Alaska todavía debe completar sus etapas antes de establecer el resultado oficial.

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Scott Colom podría hacer historia en Misisipi

En Misisipi, el demócrata Scott Colom mantenía una ventaja mínima sobre Cindy Hyde-Smith. Con el 95,6% de los votos contabilizados, Colom reunía el 49% frente al 48,9% de la senadora republicana. La diferencia había aumentado respecto de un recuento anterior, cuando ambos estaban separados por apenas 23 sufragios.

La definición depende ahora de las boletas provisionales, cuyo plazo de contabilización vence el 10 de noviembre. Si Colom obtiene el escaño, se convertiría en el primer senador negro de Misisipi desde 1881 y en el primer demócrata de ese estado en llegar a la Cámara alta desde 1982.

Hyde-Smith defendió su posición tras la jornada electoral y expresó confianza en el resultado. «Tenemos una ventaja muy buena, y les aseguro que seguiré siendo su senadora en los Estados Unidos», declaró. Colom, por su parte, respondió que esperaba que los votantes confirmaran su ventaja y cuestionó la seguridad de su rival sobre la victoria.

La mayoría demócrata también se consolidó con los triunfos en otros estados y la recuperación de la Cámara de Representantes, donde el partido podría alcanzar los 258 escaños, por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

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