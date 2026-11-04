Quién es Abdul El-Sayed, el demócrata que hace historia al convertirse en el primer senador musulmán de Estados Unidos La victoria del demócrata progresista supone un avance decisivo para el ala izquierda del partido de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Abdul El-Sayed consiguió una victoria histórica en las elecciones de medio término de Estados Unidos al derrotar al republicano Mike Rogers en Míchigan. El médico, hijo de inmigrantes egipcios, se convirtió en el primer musulmán en llegar al Senado estadounidense. Con el 52% de los votos, otorga a los demócratas el escaño 54 de la Cámara Alta en una contienda que concentró la atención por sus propuestas de izquierda y sus críticas a la política estadounidense hacia Israel.

Su triunfo llegó después de una campaña marcada por las acusaciones de antisemitismo, los ataques de Donald Trump y otros personajes republicanos, y las diferencias con sectores de su propio partido. Incluso Haley Stevens, la congresista a la que derrotó en las primarias, terminó respaldando a su rival republicano en los últimos días de la contienda.

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¿Quién es Abdul El-Sayed y cómo llegó a la política?

Nacido en 1984 en Rochester Hills, un suburbio de Detroit, Míchigan, El-Sayed creció en una familia de origen egipcio. Su padre llegó desde Alejandría para estudiar en la Universidad Estatal de Wayne. El-Sayed estudió en la Universidad de Míchigan, obtuvo una beca Rhodes y completó un doctorado en salud pública en la Universidad de Oxford. También se graduó de Medicina en la Universidad de Columbia.

Su trayectoria profesional comenzó en el ámbito sanitario. Entre 2015 y 2017 dirigió el Departamento de Salud de Detroit y posteriormente encabezó un organismo de salud del condado de Wayne. En 2018 intentó convertirse en gobernador de Míchigan, pero quedó en segundo lugar en las primarias demócratas, detrás de Gretchen Whitmer.

Años después volvió a competir por un cargo electivo con una plataforma progresista. Entre sus principales propuestas figuraron la creación de un sistema de salud universal, las licencias pagadas, el fortalecimiento de los sindicatos y el aumento de impuestos a los más ricos para financiar servicios públicos.

Las polémicas que marcaron su campaña electoral

Su candidatura estuvo atravesada por las diferencias dentro del Partido Demócrata, especialmente por su postura frente a Israel. El-Sayed cuestionó la ayuda militar estadounidense al Gobierno de Benjamin Netanyahu y calificó de genocidio las operaciones israelíes en Gaza, una acusación que Israel rechaza.

La controversia aumentó después de que comentara el ataque contra la sinagoga Temple Israel, en West Bloomfield. Aunque condenó la agresión, una declaración posterior sobre el sufrimiento y la violencia provocó críticas de sectores de la comunidad judía. En agosto, durante un encuentro con demócratas judíos, admitió: "Cometí un error". También aclaró que nunca había pretendido justificar el terrorismo.

A las críticas se sumaron sus apariciones junto a Hasan Piker, un influencer cuestionado por declaraciones sobre los atentados del 11 de septiembre. Donald Trump y el vicepresidente JD Vance también lanzaron ataques personales contra el candidato, mientras Mike Rogers cuestionó presuntos vínculos financieros de sus simpatizantes con organizaciones extremistas.

La tensión llegó a su punto máximo cuando Haley Stevens, a quien El-Sayed había derrotado en las primarias demócratas, anunció su respaldo a Rogers.

Una victoria que fortalece al ala progresista de los demócratas

Durante su campaña, El-Sayed recibió el respaldo de figuras como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. También obtuvo el apoyo de Barack Obama, quien consideró importante conservar el escaño de Míchigan.

Dirigentes progresistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez respaldaron su candidatura. Su victoria también abrió el debate dentro del Partido Demócrata sobre el espacio que pueden alcanzar las propuestas de izquierda en estados competitivos como Míchigan.

Durante su discurso de victoria, El-Sayed respondió a los ataques que recibió por su origen y religión: "Querían un Estados Unidos demasiado pequeño para algunos de nosotros. Sabemos que Estados Unidos es lo suficientemente grande para todos".