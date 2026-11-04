Quién es Chris Pappas, el demócrata que se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos Con una campaña centrada en la economía y el costo de vida, consiguió apoyos incluso entre figuras del Partido Republicano.

Chris Pappas, candidato demócrata por New Hampshire, venció al republicano John Sununu en las elecciones intermedias del martes en Estados Unidos. Con este resultado, se convierte en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un escaño en el Senado.

El triunfo también permitió a los demócratas conservar el lugar que cubría la senadora Jeanne Shaheen, quien deja el cargo después de 18 años. Aunque Pappas no convirtió su orientación sexual en el eje de su campaña, su elección adquiere especial relevancia en un contexto de cambios en las políticas federales impulsados por Donald Trump, como la eliminación de medidas de protección relacionadas con la identidad de género.

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¿Quién es Chris Pappas y cuál es su trayectoria política?

Pappas tiene 46 años y es originario de Manchester, New Hampshire, ciudad en la que ha desarrollado buena parte de su vida. Antes de dedicarse a la política, estuvo vinculado al negocio familiar: el restaurante Puritan Backroom, un establecimiento fundado en 1917 por sus antepasados, inmigrantes de origen griego, que se convirtió en un lugar conocido dentro del estado.

Estudió en la Universidad de Harvard y comenzó su carrera en la administración pública como integrante del Consejo Ejecutivo de New Hampshire, donde cumplió tres mandatos. Posteriormente, en 2018, fue elegido para representar al primer distrito congresional del estado en la Cámara de Representantes, cargo que asumió en 2019.

Durante su paso por el Congreso, construyó un perfil moderado y pragmático. En distintas ocasiones se apartó de la disciplina de su partido para buscar acuerdos con legisladores republicanos. También recibió el respaldo de sindicatos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos reproductivos y civiles.

¿Cómo consiguió su victoria frente a John Sununu?

En su campaña para llegar al Senado, el demócrata centró sus propuestas en la economía, los servicios públicos y el costo de vida. Su orientación sexual no ocupó el centro de su discurso electoral, aunque se mostró públicamente junto a su esposo, Vann.

Su rival, John Sununu, ya había ocupado un escaño en el Senado entre 2003 y 2009, antes de perderlo frente a Jeanne Shaheen. La contienda estuvo marcada por una importante inversión económica: Pappas superó a Sununu en recaudación de fondos por más de 15 millones de dólares.

Además, recibió el respaldo de figuras políticas de distintos sectores, entre ellas la vicepresidenta Kamala Harris y el excandidato republicano al Senado Don Bolduc. También obtuvo el apoyo del exsenador estatal Rick Russman, una muestra de los respaldos que consiguió más allá de las filas demócratas.

¿Por qué su elección marca un precedente en el Senado?

La llegada de Pappas a la Cámara Alta constituye un nuevo avance en la presencia de la comunidad LGBTQ+ en la política estadounidense. En 2012, la demócrata Tammy Baldwin, representante de Wisconsin, se convirtió en la primera persona abiertamente LGTBIQ+ en llegar al Senado. Sin embargo, hasta ahora ningún hombre abiertamente gay había conseguido ocupar un escaño en esa institución.

Además, expresó públicamente su compromiso con la igualdad de derechos. En su página web afirmó: "Nadie debería ser discriminado por quién es o a quién ama. Estoy comprometido a luchar por la dignidad y la igualdad de todos los estadounidenses".

Su victoria fue celebrada por organizaciones como Human Rights Campaign, que respaldó su candidatura y calificó el resultado como una “victoria histórica” para un defensor comprometido con la igualdad.