Gobierno de Ecuador plantea bono de hasta US$ 964 para reparar viviendas afectadas por lluvias del fenómeno de El Niño Hasta ahora, se reportan más de 11.400 hogares afectados por las lluvias, dejando un total de 11 fallecidos y miles de familias perjudicadas. Las provincias más golpeadas incluyen Guayas, Esmeraldas y Manabí.

Las familias ecuatorianas afectadas por las lluvias de El Niño podrán recibir un bono de reparación de hasta US$ 964. Foto: AFP.

Las familias ecuatorianas afectadas por las lluvias de El Niño podrán recibir un bono de reparación de hasta US$ 964. Foto: AFP.

Las familias ecuatorianas cuyas viviendas sufrieron daños por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño podrán recibir un bono de reparación de hasta US$964. La medida fue anunciada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, que aprobó una asignación inicial de US$8,5 millones para financiar esta asistencia.

El beneficio tendrá un límite equivalente a dos salarios básicos unificados de 2026, aunque no todos los hogares recibirán necesariamente el monto máximo. La cantidad dependerá de una evaluación técnica que determinará la magnitud de los daños y el costo de las reparaciones necesarias en cada inmueble.

Video destacado Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

"Establecido en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, vamos a tener un monto máximo que puede ser de dos salarios básicos unificados", explicó Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte y presidente del COE Nacional.

La entrega no será inmediata. El organismo dispuso que el Viceministerio de Vivienda, adscrito al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), elabore en un plazo máximo de siete días la normativa para implementar el programa. Hasta este miércoles, las autoridades todavía no habían publicado los requisitos de acceso, los formularios de inscripción ni las fechas de los desembolsos.

¿Cómo se entregará el bono de reparación?

El Ministerio de Infraestructura y Transporte será responsable de establecer los mecanismos de inspección, determinar qué familias cumplen las condiciones y calcular el valor que corresponderá a cada beneficiario.

Entre las alternativas planteadas por Luque figura la firma de convenios con las cámaras de la construcción de distintas ciudades para facilitar las evaluaciones técnicas de las viviendas afectadas.

Los informes permitirán establecer cuándo corresponde entregar la ayuda y cuál será el monto asignado en cada caso. Además, el Gobierno realizará controles posteriores para comprobar que los recursos se utilicen efectivamente en las reparaciones.

"Para determinar cuándo realmente aplica y por qué valor con este monto máximo, y en función de eso se entrega el bono y después se supervisa que se haga el trabajo", señaló Luque.

La disponibilidad presupuestaria también representa un factor para dimensionar el alcance del programa. Con el monto anunciado, el Gobierno podría financiar aproximadamente 8.817 bonos si todos fueran entregados por el monto máximo de US$964.

Sin embargo, esa proyección no equivale al número definitivo de beneficiarios. La cantidad de familias atendidas dependerá de las inspecciones, los criterios de elegibilidad y los valores que se asignen para cada reparación. Las autoridades tampoco precisaron si ampliarán el presupuesto en caso de que la demanda supere los recursos iniciales.

La emergencia deja más de 11.400 viviendas afectadas

El nuevo mecanismo de asistencia se anuncia en medio de una emergencia nacional que ha dejado 11 fallecidos, cuatro heridos y miles de familias perjudicadas por las precipitaciones.

Según el balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), entre el 29 de agosto y el 3 de noviembre se registraron 1.086 eventos adversos relacionados con las lluvias en las 24 provincias del país.

Las emergencias alcanzaron 159 cantones y 437 parroquias, con 39.230 personas afectadas y 9.728 damnificadas. Además, se contabilizaron 11.449 viviendas afectadas y 38 destruidas.

Las inundaciones concentraron el 56,45% de los eventos registrados, mientras que los deslizamientos representaron el 18,78%. También se reportaron lluvias intensas y vendavales, cada uno con una participación del 5,89%.

Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Manabí figuran entre las provincias más perjudicadas por las condiciones meteorológicas.