Óscar Puente dimite como ministro de Transportes de España tras dos accidentes ferroviarios mortales en menos de un año Durante su comparecencia, Puente destacó que su permanencia en el Ministerio era incompatible con la gravedad de los hechos.

Puente, que no se presentará como candidato del PSOE por Valladolid, tomó la decisión antes de conocer los resultados preliminares de la investigación del siniestro.

Puente, que no se presentará como candidato del PSOE por Valladolid, tomó la decisión antes de conocer los resultados preliminares de la investigación del siniestro. Foto: AFP

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, anunció este martes 3 de noviembre su renuncia al cargo, seis días después del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, que dejó 69 muertos. Además, comunicó que no se presentará como candidato del PSOE por Valladolid en las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre.

La decisión se produce en medio de las críticas de la oposición y las exigencias de mayores garantías de seguridad en la red ferroviaria española. Puente aseguró que tomó la determinación durante los primeros momentos posteriores a la tragedia, aunque esperó a conocer los resultados iniciales de la investigación antes de hacerla pública.

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"Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo"

Durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, Puente explicó los motivos de su salida y vinculó su decisión a los dos accidentes ferroviarios mortales registrados en menos de un año. "Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año, por cuestión de dignidad", declaró.

El funcionario, que asumió el Ministerio de Transportes en noviembre de 2023, sostuvo que su permanencia en el puesto era incompatible con la gravedad de los hechos. Su renuncia llega en un momento de presión política y cuestionamientos sobre la seguridad del sistema ferroviario, tras el siniestro que causó 69 fallecidos en Toledo.