Ricardo Belmont anuncia la reorganización nacional del Partido Cívico Obras

El Partido Cívico Obras inició un proceso de reorganización interna a nivel nacional. La medida responde a una evaluación de su estructura orientada a lograr el "fortalecimiento institucional", según precisa un comunicado oficial firmado por su presidente, Ricardo Belmont, y el secretario general, Daniel Barragán.

Comunicado oficial de Obras.

En el texto se detalla que la dirigencia tomó la decisión de "declarar el proceso de reorganización y reestructuración de la organización partidaria a nivel nacional".

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Sobre la ejecución de la medida, se indica que "en las próximas semanas se estará implementando el nuevo esquema orgánico del partido", etapa en la que se dará a conocer el calendario para la conformación de los nuevos comités provinciales y distritales

Sobre los cargos actuales, la agrupación señaló que "todas las directivas y representaciones que se encuentren en proceso de actualización quedarán sujetas a este nuevo proceso de reorganización”, ya que así lo establece su estatuto partidario.

Motivo de la reorganización

Tras la difusión del comunicado, el secretario general nacional, Daniel Barragán, explicó que la reestructuración busca ordenar la incorporación de nuevos militantes.

"Nuestro partido es un partido nuevo. Y el partido está creciendo, no queremos que crezca de manera inorgánica. Así que, en realidad, es un fortalecimiento de toda la organización", manifestó a la prensa.

Además, Barragán precisó que la medida responde al incremento de afiliados en diversas zonas del país. "Hay lugares, distritos o regiones y provincias del Perú donde se están sumando muchos ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que estar fortalecidos para poder asumir a estos ciudadanos y tener una organización fuerte".

Además, el senador aclaró que esta medida no cambiará la posición política del partido ni responde a acuerdos con otras agrupaciones.

"El tema es totalmente interno. No tiene que ver con alguna relación o coordinación con partidos que están fuera de nosotros. Es una reunión administrativa y una gestión operativa dentro del partido".