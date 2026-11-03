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Política

López-Chau asegura que no hay rupturas en Ahora Nación tras cambios en vocería: "Un partido bueno tiene tendencias"

El líder de Ahora Nación afirmó que los recientes cambios en la vocería son parte del trabajo interno del partido y aseguró que tiene buena relación con Indira Huilca y César Holguín. Además, señaló que es importante que se mantenga cohesionado el grupo de oposición dentro de la Cámara de Diputados.

López Chau señaló que mantiene buena relación con Indira Huilca y César Holguin.
López Chau señaló que mantiene buena relación con Indira Huilca y César Holguin.Composición: LR.
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Para Alfonso López Chau, Ahora Nación no atraviesa una ruptura. El líder del partido opositor señaló que los cambios en la vocería forman parte del trabajo interno de la agrupación. Actualmente, Ángel Meneses es el nuevo vocero del partido, luego de que César Holguín e Indira Huilca dejaran el cargo pocos días después de anunciar que votarían a favor de la censura del ministro César Astudillo, en discrepancia con los demás integrantes de la bancada.

"Él (César Holguín) puede continuar diciendo lo que él piensa. (...) No quiero controlar nada, las bancadas se autorregulan. A Holguín lo eligieron vocero desde la propia bancada, igual con la compañera Indira. (Con Holguin) no hay una diferencia programática o ideológica, es de una votación", indicó en una entrevista con Rosa María Palacios para el programa Sin Guion de La República.

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Sobre los votos en discordancia de un sector de la bancada de Ahora Nación alrededor de la moción de censura de César Astudillo, López Chau aseguró que ya había "volteado la página". Además, consideró saludable que los miembros del partido no siempre piensen de la misma manera e indicó que tiene buena relación tanto con Huilca como con Holguín.

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"En un partido, al menos en la idea que yo tengo de partido, nunca se vota a alguien por tener una idea distinta. Un partido bueno tiene tendencias", señaló.

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Sobre el estado de la oposición

Tras la frustrada votación de la moción de censura contra César Astudillo y la aprobación de las facultades legislativas en el Senado, distintas voces dentro del Congreso señalaron que existía un debilitamiento de la facción opositora, integrada por Ahora Nación, Obras, el Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú. Al respecto, López Chau consideró importante mantener esta alianza para garantizar el equilibrio de poderes.

"Espero que todos los que tienen problemas superen sus problemas y salgan adelante. (...) Si se rompe al 100%, perdemos la mayoría en Diputados y eso es perder toda oportunidad estratégica", apuntó.

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Sobre las críticas de otros partidos al manejo interno de Ahora Nación, López Chau respondió que los cuestionamientos deben provenir, principalmente, del seno de cada organización.

"A mí no me gusta meter la mano en casa ajena. No es ético. Es no tener buenos modales", sostuvo

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