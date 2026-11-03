Japón desafía el poder naval de China con nuevos submarinos que utilizan baterías de litio para permanecer más tiempo bajo el agua y evitar ser detectados Con la inclusión del submarino Chogei (SS-517) en 2026, Japón refuerza su flota en un entorno regional de creciente actividad militar por parte de China y Corea del Norte.

Los submarinos de la clase Taigei, de 84 metros, cuentan con tecnología avanzada y una capacidad ofensiva mejorada, los cuales fortalecen la vigilancia en el Pacífico occidental. | Foto: Japanese military

Los submarinos de la clase Taigei, de 84 metros, cuentan con tecnología avanzada y una capacidad ofensiva mejorada, los cuales fortalecen la vigilancia en el Pacífico occidental. | Foto: Japanese military Foto: Japanese military

Japón está modernizando su fuerza submarina con una nueva generación de sumergibles equipados con baterías de iones de litio, una tecnología que permite almacenar más energía y prolongar las operaciones bajo el agua. Esta innovación busca reforzar la vigilancia marítima en las aguas próximas al archipiélago.

En 2026, el país incorporó el Chogei (SS-517), el quinto submarino de la clase Taigei, como parte de un programa de expansión de su flota. El desarrollo de estas unidades responde a un escenario regional marcado por el crecimiento de las operaciones navales de China y las capacidades militares de Corea del Norte.

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Las baterías de litio permiten a Japón mantener sus submarinos sumergidos durante más tiempo

Los submarinos convencionales necesitan acercarse a la superficie para recargar sus baterías mediante motores diésel. Durante este procedimiento utilizan un tubo llamado esnórquel para captar aire, una maniobra que aumenta las posibilidades de ser detectados por otras embarcaciones o sistemas de vigilancia.

La tecnología de iones de litio modifica esta limitación porque permite almacenar más energía en menos espacio y recargarse con mayor rapidez que las baterías tradicionales de plomo-ácido. Japón comenzó a implementar este sistema en el Oryu, incorporado en marzo de 2020 y considerado el primer submarino operativo del mundo equipado con estas baterías. Un año después, también lo integró en el Toryu.

Así son los submarinos Taigei que refuerzan la flota militar japonesa

La primera unidad de esta clase, el Taigei (SS-513), tiene 84 metros de longitud, 9,1 metros de ancho y un desplazamiento aproximado de 3.000 toneladas. Puede alcanzar una velocidad de 37 kilómetros por hora bajo el agua y necesita una tripulación de alrededor de 70 personas para operar.

Su capacidad ofensiva incluye seis tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, compatibles con torpedos pesados Tipo 18 y misiles antibuque Harpoon. También incorpora sonares de nueva generación, sensores laterales y sistemas de detección remolcados, diseñados para localizar embarcaciones a distintas profundidades. Estas características refuerzan la capacidad japonesa de vigilancia en el Pacífico occidental.