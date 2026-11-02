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Rusia y Ucrania denuncian ciberataques contra sus aplicaciones de emergencia que difundieron falsas alertas

Los ciberataques coincidieron con el fin de una tregua humanitaria que permitió evacuar a centenares de personas de Oleshki, localidad bajo ocupación rusa. Tras concluir el alto el fuego, se reanudaron los ataques en la región y un dron ruso impactó contra una instalación médica en la ciudad de Jersón.

En Ucrania, la aplicación Air Alarm envió notificaciones sobre supuestos niveles elevados de radiación nuclear en Kiev
En Ucrania, la aplicación Air Alarm envió notificaciones sobre supuestos niveles elevados de radiación nuclear en KievAFP
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Las autoridades de Rusia y Ucrania denunciaron ciberataques contra sus aplicaciones móviles de emergencia, después de que ambos sistemas enviaran notificaciones falsas sobre supuestas amenazas para la población. En territorio ucraniano, los mensajes advirtieron de altos niveles de radiación nuclear en Kiev y de un posible peligro químico, mientras que en Rusia se difundieron alertas sobre presuntas ojivas nucleares dirigidas contra distintas regiones del país.

Los incidentes ocurrieron a última hora del domingo. Kiev aseguró que su aplicación fue restablecida durante la noche y pidió a los usuarios desconfiar de las notificaciones sospechosas. Moscú, por su parte, confirmó una intrusión en el servicio del Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso y anunció medidas para corregir la vulnerabilidad detectada.

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Los ataques se produjeron mientras la guerra en Ucrania continúa con ofensivas mediante misiles y drones, un contexto en el que los sistemas de aviso tienen especial importancia para la seguridad de los civiles.

Falsas alertas y amenazas químicas

La aplicación ucraniana Air Alarm, conocida por transmitir avisos sobre posibles ataques aéreos, fue objeto de una interferencia que permitió difundir información falsa. Entre las notificaciones aparecieron advertencias sobre una supuesta amenaza de radiación nuclear en la capital, además de riesgos químicos y disturbios públicos.

Los mensajes estaban escritos en inglés, con errores ortográficos y gramaticales, e incluían expresiones mezcladas en ruso y ucraniano. Una de las publicaciones mencionaba al grupo de hackers Hitcore. El canal ruso de Telegram Mash aseguró que sus representantes reconocieron haber ejecutado la operación, aunque esa versión no pudo comprobarse de manera independiente.

La Fuerza Aérea ucraniana pidió a la población que no creyera las advertencias sobre radiación. El Centro de Comunicaciones Estratégicas también difundió imágenes de las notificaciones falsas y recomendó ignorar cualquier mensaje extraño que apareciera en la plataforma.

En Rusia, la aplicación móvil del Ministerio de Situaciones de Emergencia sufrió una intrusión que permitió enviar notificaciones sobre supuestos peligros para los habitantes de distintas regiones. Entre los mensajes difundidos figuraban advertencias sobre "ojivas nucleares en ruta hacia todas las regiones de Rusia".

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La agencia estatal TASS comunicó que el organismo confirmó el incidente y reconoció que los atacantes consiguieron introducir información falsa en su sistema de comunicación con la población.

El ministerio no identificó a los responsables del ataque ni atribuyó públicamente su autoría a Ucrania. También aclaró que el sistema general de avisos continuaba operativo, ya que la aplicación móvil constituye un servicio complementario.

Las autoridades rusas recordaron que existen otros mecanismos para comunicar emergencias, como los mensajes SMS, las emisiones de los medios de comunicación y las sirenas y altavoces instalados en los municipios.

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Los gobiernos investigan las vulnerabilidades de sus sistemas

Tras los incidentes, ambos países anunciaron medidas a fin de recuperar el funcionamiento habitual de sus plataformas. El Centro estatal de Ucrania para Contrarrestar la Desinformación pidió a los ciudadanos mantenerse informados mediante los canales oficiales de emergencia mientras se resolvía el problema técnico.

Yurii Ihnat, portavoz del mando de la Fuerza Aérea ucraniana, descartó que la intrusión afectara a las operaciones militares. En declaraciones a la cadena privada 1+1, explicó que la aplicación civil funciona de manera independiente de los sistemas de mando y control de las fuerzas armadas.

Ihnat señaló que la aviación militar mantenía sus comunicaciones sobre amenazas en tiempo real mediante canales separados, incluidas plataformas populares de redes sociales.

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió que las instituciones públicas afrontan una presión constante por parte de quienes intentan vulnerar sus sistemas digitales. También mencionó el aumento de ataques que recurren a herramientas de inteligencia artificial.

"Todos los organismos gubernamentales deben tomar medidas para mejorar la ciberseguridad de nuestros recursos digitales", afirmó el portavoz.

Rusia reanuda los ataques en Jersón tras el fin de la tregua

Los ciberataques coincidieron con el final de un alto el fuego humanitario en la región ucraniana de Jersón. La pausa, que comenzó el 27 de octubre, permitió organizar una misión de ayuda y evacuación de civiles en Oleshki, localidad bajo ocupación rusa situada junto al río Dniéper.

La primera dama estadounidense, Melania Trump, participó en las gestiones para alcanzar el acuerdo. La operación también contó con la intervención de representantes de derechos humanos de ambos países, entre ellos Yana Lantratova y Dmitro Lubinets, quienes supervisaron la entrega de suministros y la salida de habitantes.

Centenares de personas abandonaron la localidad, donde los residentes sufrían escasez de alimentos, agua y medicamentos. Algunos vecinos relataron a la AFP que habían llegado a cazar palomas con el objetivo de nutrirse. Las autoridades mantuvieron en reserva las cifras exactas de evacuados para proteger a quienes permanecieron en la ciudad.

La tregua terminó a la medianoche del domingo y los ataques rusos se reanudaron durante las primeras horas del lunes. El jefe de la administración municipal de Jersón, Yaroslav Shanko, informó de que un dron golpeó una instalación médica en el centro de la ciudad. También se reportó una ofensiva contra un automóvil que dejó heridos a una mujer de 62 años y a un hombre de 73.

El ejército ucraniano afirmó que las fuerzas rusas aprovecharon la pausa para reforzar sus posiciones y reabastecer municiones. Peskov consideró que esos movimientos eran una práctica habitual y aseguró que Ucrania también había fortalecido sus posiciones.

Fuera de Jersón, los ataques continuaron durante la tregua. Las autoridades ucranianas reportaron 12 heridos en Járkiv y cinco en Odesa por ofensivas con drones. Rusia, por su parte, aseguró haber derribado 212 aparatos no tripulados ucranianos durante la noche.

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