Ucrania llevó a cabo un ataque masivo con drones en San Petersburgo, resultando en una persona fallecida y cinco heridas

Ucrania llevó a cabo un ataque masivo con drones en San Petersburgo, resultando en una persona fallecida y cinco heridas AFP

Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques con drones contra San Petersburgo y la región rusa de Leningrado, con un saldo de una persona muerta y cinco heridas, según las autoridades locales. La ofensiva provocó incendios en dos terminales petroleras, daños en una subestación eléctrica y restricciones en el aeropuerto internacional de Púlkovo por motivos de seguridad.

El gobernador de San Petersburgo, Alexandr Beglov, confirmó el fallecimiento y reportó daños en varias infraestructuras civiles. Entre los objetivos alcanzados figuran la terminal petrolera de Ruchi, con una capacidad de contención cercana a los 74.000 metros cúbicos, un centro de datos de la red social Vkontakte y un almacén de la empresa de comercio electrónico Ozon. La compañía VK aseguró que sus servicios continuaban con normalidad pese al ataque.

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Rusia derriba 1.015 drones sobre quince regiones

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron durante la noche 1.015 drones ucranianos sobre quince regiones de la parte europea del país. Según el comunicado militar, Moscú y San Petersburgo estuvieron entre los principales objetivos de la ofensiva.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, aseguró que más de 500 aparatos fueron interceptados cuando se dirigían hacia Moscú. La amenaza aérea obligó a cerrar de nuevo aeropuertos, mientras cientos de vuelos acumularon cancelaciones y retrasos en los últimos días.

Los ataques también alcanzaron las regiones fronterizas de Bélgorod, Kursk y Briansk, además de Krasnodar y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia. En la región de Leningrado, el gobernador Alexandre Drozdenko informó del derribo de 126 drones. Los restos cayeron sobre viviendas, vehículos y tendidos eléctricos, lo que ocasionó cortes breves del suministro.

Apagones afectan a unas 20.000 personas en la ciudad

Los daños en la subestación eléctrica Vostóchonaya dejaron sin electricidad a unas 20.000 personas en San Petersburgo, una ciudad con más de cinco millones de habitantes, según las primeras estimaciones difundidas tras el ataque. También se registraron desperfectos en varios edificios residenciales de la región de Leningrado.

Las llamas afectaron a dos instalaciones petroleras. Una de ellas fue la terminal de Ruchi, que almacena y suministra combustibles como las gasolinas AI-92 y AI-95. La segunda planta cuenta con 21 depósitos de carburante. Las autoridades confirmaron incendios en infraestructuras de tres barrios de la ciudad.

El gobernador Beglov anunció restricciones en el aeropuerto de Púlkovo por razones de seguridad. Además, el ataque alcanzó un centro de datos de Vkontakte en las afueras de San Petersburgo. La empresa comunicó que sus servicios seguían operativos, mientras que el almacén de Ozon sufrió un incendio, según el canal ruso Astra.

Trump frena sanciones y Zelenski responde con ataques

La ofensiva se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden para levantar sanciones y aranceles relacionados con los ingresos energéticos rusos, según la información difundida. La decisión también frenó la aplicación de nuevas medidas contra Moscú, una postura criticada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la Unión Europea.

Zelenski había anunciado durante la semana que Ucrania reanudaría los ataques contra refinerías rusas como represalia por la ofensiva de Moscú hacia su territorio. Trump, por su parte, cuestionó las operaciones ucranianas sobre instalaciones petroleras de Rusia.

Los ataques también se producen después de que la Casa Blanca y el Kremlin acordaran un suministro de diésel ruso a Estados Unidos y al mercado internacional, aunque el bombeo todavía no había comenzado, según el texto difundido. La decisión estadounidense sobre las sanciones, identificadas en la información como parte de la Ley Graham, añadió tensión a las relaciones entre Washington, Kiev y sus aliados europeos.